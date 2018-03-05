Общество

Расторгнуть муниципальный контракт с подрядчиками, занимающимися содержанием дорог Пскова, призвали коммунисты гордумы

Качество содержания дорог Пскова поставили под сомнение псковские коммунисты. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, перед началом очередной сессии гордумы руководитель фракции КПРФ Дмитрий Михайлов обратил внимание исполнительной власти на «безобразную уборку городских территорий от снега».

Основные претензии коммунистов, основанные на шквале звонков от горожан, адресованы ООО «УДС» и ООО «Технодор», с которыми УГХ заключило муниципальный контракт 2 декабря 2016 года на сумму 659 млн рублей.

По словам Дмитрия Михалова, снежные заносы на дороге должны ликвидироваться в течение 4-6 часов после окончания снегопада, на тротуаре - в течение 1-3 часов, чего, по его мнению, не делалось - зачастую снег тает сам прямо на дорогах и тротуарах.

В связи с этим думские коммунисты поставили вопрос о целесообразности расторжения муниципального контракта с ООО «Технодор» и ООО «УДС».

Глава города Иван Цецерский сообщил, что данный вопрос можно вынести на обсуждение думского комитета по ЖКХ и благоустройству. Справедливоросс Олег Брячак поблагодарил его за понимание, а также полностью согласился с претензиями коммунистов к работе подрядчиков.

«Думаю, никто не поспорит с тем,что они не выполняют условия контракта, и это влечет прямую опасность для наших граждан», - отметил он и попросил продумать условия расторжения контракта и возможность заключения контракта с новыми подрядчиками.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков предложил позвать на обсуждение вопроса по качеству уборки улично-дорожной сети, которое пройдет в рамках комитета, представителей подрядных организаций, с которыми заключен контракт.