Общество

Лишь 1% россиян считает, что главой семьи должна быть женщина

Россияне в целом выступают за равноправие в семье (82%), причем 72% женатых/проживающих вместе/встречающихся заявляют, что на практике принимают все решения совместно (против 34% в 2009 году), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ВЦИОМ.

Те, кто ставят во главу угла одного человека из пары, чаще называют главой семьи мужчину (16% говорят, что так должно быть, 21% - что в их отношениях так и происходит). Тех, кто считает, что главой семьи должна быть женщина, оказался всего 1%, однако выяснилось, что на практике так дела обстоят в отношениях у 6% опрошенных.

Номинально равенство в семейных обязанностях декларируется практически по всем направлениям, что во многом реализуется и на практике. Прежде всего, члены семейных пар говорят о совместной организации досуга (75%), покупке продуктов (67%) и подарков для друзей (71%), а также занятиях с детьми (59%) и др.

К чисто женским обязанностям россияне относят только стирку белья, к мужским - мелкий ремонт. При этом по своему опыту в семейных парах стиркой преимущественно занимаются 72% женщин, ремонтом - 67% мужчин. Тем не менее, часть домашних дел все еще распределяется довольно традиционно: не только стирка, но и глажка, готовка и уборка ложатся на плечи женщин, признаются семейные пары.

Материальным обеспечением семьи большинство (61%) занимается сообща, равно как и управление бюджетом (59%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 28 января-1 марта среди 2000 респондентов.