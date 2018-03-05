Общество

Псковская таможня напоминает о соблюдении правил ввоза цветочных букетов

Подкарантинная продукция при перемещении физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подлежит таможенному декларированию в письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации, а также обязательному карантинному фитосанитарному контролю/надзору должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, физическое лицо может ввезти на таможенную территорию ЕАЭС без сопровождения фитосанитарным сертификатом не более 3 цветочных букетов, в каждом из которых может быть не более 15 цветков.

Также без представления фитосанитарного сертификата физическим лицом в ручной клади или багаже может быть ввезена продукция растительного происхождения при условии, что вес ее не превышает 5 килограммов и данная продукция не является посадочным, семенным материалом или картофелем.

Цветы в горшках с торфом, саженцы, картофель, семенной и посадочный материал должны перемещаться физическими лицами только с предоставлением фитосанитарного сертификата. Иная продукция растительного происхождения, вес которой превышает 5 килограммов, также должна перемещаться физическими лицами с предоставлением фитосанитарного сертификата.

При ввозе указанных товаров осуществляется их таможенное декларирование в письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации (ПТД).

Пытаясь осуществить ввоз товаров, в отношении которых применяются запреты или ограничения без разрешительных документов (фитосанитарного сертификата), а также, не осуществляя их таможенное декларирование в письменной форме, граждане совершают административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2, статьей 16.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.