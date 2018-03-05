Общество

ОНФ подвел итоги всероссийского конкурса для молодых специалистов «Профдневник»

Проект ОНФ «Профстажировки» подвел итоги Всероссийского конкурса для молодых специалистов и студентов «Профдневник». Участники конкурса размещали на своих личных страницах в социальных сетях посты о работе в промышленности, в которых рассказывали о прохождении стажировки, знакомствах, успехах, полученных эмоциях, а также изменениях, которые произошли с ними во время работы на предприятии, сообщает пресс-служба ОНФ.

Всего в конкурсе, который проходил с 1 декабря 2017 года до 10 февраля 2018 года, принял участие 721 участник из 41 региона России, было опубликовано 1 362 поста, а общая аудитория составила более 500 тыс. человек. Самыми активными стали молодые специалисты предприятий Вологодской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей, Республики Карелия.

Подведение итогов состоялось в Ярославле на предприятии «Автодизель» (Ярославский моторный завод). Объявляя победителей, координатор проекта ОНФ «Профстажировки» Илья Семин отметил, что «в публикациях участников конкурса несложно увидеть огромный потенциал российской промышленности, в которой трудятся тысячи молодых талантливых людей, любящих свою работу. Мы надеемся, что эти истории дадут стимул сегодняшним школьникам и студентам планировать свою профессию и карьеру в сфере промышленности».

Главными призами по итогам конкурса стали стажировки на ведущих промышленных предприятиях страны. Пять победителей получили возможность от Фонда развития промышленности отправиться на бесплатную стажировку. Благодарственные грамоты от Исполкома ОНФ и фитнес-браслеты и также получат 15 активных участников конкурса.

«Учитывая значительный интерес, проявленный молодежью к конкурсу, мы уже приняли для себя решение проводить конкурс два раза в год», - заявил по итогам конкурса Илья Семин. О датах будет сообщено дополнительно на портале профстажировки.рф.