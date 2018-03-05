Общество

В Псковской области с рабочим визитом находится председатель Духовного Управления мусульман Свердловской области

С рабочим визитом Псковскую область посетил председатель центральной религиозной организации «Духовного Управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият)» муфтий Николай Ашарин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УСИН России по Псковской области, встреча прошла в кабинете начальника регионального ведомства Юрия Лымаря. На ней также присутствовали сотрудники аппарата Управления и представители УФСБ России по Псковской области. В ходе беседы Николай Ашарин затронул вопросы духовного окормления лиц, находящихся в местах лишения свободы.

В свою очередь Юрий Лымарь поблагодарил муфтия Николая Ашарина за оказание помощи в вопросе духовно-нравственной работы и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

В программу пребывания на территории Псковской области представителя Духовного Управления мусульман Свердловской области входит проведение в рамках просветительской работы с мусульманами духовно-нравственных бесед с осужденными, отбывающими наказание в исправительных учреждениях Псковской области.

Так, после встречи с начальником регионального Управления Николай Ашарин посетил ИК-4 УФСИН России по Псковской области, где в клубе учреждения он встретился с мусульманами, отбывающими наказание. После проведения общей духовно-нравственной беседы у осужденных была возможность лично встретиться с представителем мусульманства и задать все интересующие вопросы.

Это не единственное учреждение, которое запланировано к посещению. В ближайшее время муфтий посетит еще ряд исправительных учреждений УФСИН России по Псковской области.