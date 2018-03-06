Общество

В Великолукской епархии пройдут мероприятия, посвященные Дню православной книги

С 10 по 18 марта во всех церковных округах Великолукской епархии пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня православной книги.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, традиционные образовательные мероприятия в рамках Дня православной книги пройдут во всех епархиях Русской Православной Церкви не только в России, но и в ближнем и в дальнем зарубежье.

Главным событием этого года станет встреча 14 марта Патриарха Кирилла и мэра Москвы Сергея Собянина с детьми в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Школьники, воспитанники кадетских корпусов и детских домов получат на этом празднике книжные подарки.

В Великолукской епархии ключевым мероприятием Дня православной книги станет открытие и освящение 14 марта епископом Великолукским и Невельским Сергием кафедры православной литературы в Центральной городской библиотеке им. М.И. Семевского.

Также, в формате Дней православной книги, в церковных округах Великолукской епархии пройдут выставки современной православной литературы в библиотеках, открытия Уголков православной книги в социальных учреждениях, а также традиционная общеепархиальная акция - «Подари книгу» и другие мероприятия.

Напомним, что привлечение общественного внимания к духовно-нравственной литературе - одна из главных целей Дня православной книги, который по инициативе Русской Православной Церкви празднуется уже девятый год, приобретая все более широкий размах.

Обращение к истории и роли книги в становлении и развитии России, популяризация духовно-нравственной литературы, направленной на воспитание подрастающих поколений на основе вечных общечеловеческих традиционных ценностей, всегда объединяло и консолидировало наше многонациональное общество.

Праздник был установлен решением Священного Синода РПЦ от 25 декабря 2009 года, а его дата связана с тем, что именно 14 марта (1 марта по старому стилю) в 1564 году вышла в свет первая печатная книга «Апостол», изданная диаконом Иваном Федоровым.

Выступая в 2014 году на праздновании Дня православной книги, председатель издательского совета Московского Патриархата митрополит Калужский и Боровский Климент так сформулировал цель этого праздника: «Цель этого праздника - не только вспомнить о событии издания первой книги, но и обратить внимание на значение книги для каждого из нас, вспомнить свою первую любимую книгу, которая когда-то распахнула перед нами новый мир знаний, открыла тайны духовной жизни, приобщила нас к великой русской культуре, познакомила с миром прекрасного. Что такое книга? Для каждого из нас она учительница жизни, через нее нам прививается образ восприятия мира, формируется наше мышление».

Программа общеепархиальных мероприятий, посвящённых Дню православной книги - скачать >>>