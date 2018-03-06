Общество

Исполнилось 20 лет со дня кончины настоятеля Троицкого храма Невеля протоиерея Иоанна Васильева

2 марта исполнилось 20 лет со дня кончины настоятеля Свято-Троицкого храма Невеля митрофорного протоиерея Иоанна Васильева.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, в этот день, по окончании Божественной литургии, благочинный Невельского церковного округа, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Невеля протоиерей Петр Нетреба, совершил панихиду и литию у могилы протоиерея Иоанна. Стараниями родных и прихожан храма была организована поминальная трапеза.

Напомним, что протоиерей Иоанн Васильев, 1933 года рождения, переведенный из церкви с. Печки Печорского района, был назначен настоятелем Троицкого храма г. Невеля осенью 1965 года.

Протоиерей Иоанн отдал служению в Троицком храме г. Невеля более 33 лет своей жизни и был похоронен с правой стороны у входа в Свято-Троицкий кафедральный собор г. Невеля. При нем возродилась церковная и духовная жизнь в городе. Это было тяжелое время, но священник с достоинством нес этот подвиг, и его деятельность коснулась фактически каждой семьи в Невеле.

Ранее, 13 февраля, на Епархиальном совете Великолукской епархии епископ Сергий призвал особо хранить память о почивших священниках и силами прихода и прихожан содержать их могилы в порядке, а в памятные дни совершать заупокойные службы.