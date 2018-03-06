Общество

Экологи обеспокоены вырубкой леса вблизи гнезд краснокнижных скоп на северо-западе Псковской области

Псковские экологи обеспокоены сплошными рубками, которые ведутся на территории, перспективной для включения в состав государственного природного заказника федерального значения «Ремдовский», в 50 метрах от жилого гнезда скопы - вида птиц, занесенного в Красную книгу РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила кандидат биологических наук, член Союза охраны птиц России Марина Сиденко.

Она напомнила, что птицей 2018 года Союзом охраны птиц России объявлена скопы. В год скопы по всей стране внимание общественности приковано к проблемам сохранения этого редкого и прекрасного вида птиц. «Однако псковский арендатор-лесоруб решил ударно отметить этот год по своему - вырубить их гнездовые местообитания на ключевой орнитологической территории международного значения», - отметила она.

Скопа (Pandion haliaetus) - это крупная хищная птица, питающаяся преимущественно рыбой, за что в соседней Эстонии ее называют орел-рыбак. Скопа занесена в Красную книгу Российской Федерации, Красные книги регионов России, где она обитает, в том числе в Красную книгу Псковской области.

О проблеме сохранения гнездовых участков скопы на северо-западе Псковской области писали на лесном форуме «Гринпис России», были сообщения в Сети. По поводу необходимости принятия мер, направленных на сохранение мест гнездования редких птиц (орлан-белохвост, скопа, беркут) на территории КУ «Псковское лесничество», в Псковскую межрайонную природоохранную прокуратуру в ноябре 2017 года обращался руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис России» Михаил Крейндлин, в адрес арендатора Государственным комитетом Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды направлялось письмо с требованием исключить из рубки участки леса, где располагаются гнездовья редких птиц, а также обеспечить сохранность участков леса.

«И все же, несмотря на предупреждения, невзирая на законодательство Российской Федерации, арендатор наглым образом продолжает вырубать исконные места обитания российских краснокнижников, нанося тем самым ущерб ценным природным комплексам, разрушая среду обитания редких птиц и, по большому счету, тем самым наносит ущерб Российской Федерации», - считает эколог.

Арендатор лесного участка - ООО «ЛесВит». Договор аренды лесного участка заключен на 49 лет. «Передача в аренду этих островных лесов среди низинных и моховых болот, входящих в состав ключевой орнитологической территории (КОТР) международного значения «Псковско-Чудское озеро и окрестности», с целью заготовки древесины – большая ошибка или преступная халатность лиц, ответственных за передачу в аренду лесных участков лесного фонда Псковской области, поскольку это ценная природная территория, типичные гнездовые участки скопы, орлана-белохвоста и беркута – видов птиц, занесенных в Красную книгу РФ. Эта территория находится на восточном берегу Псковско-Чудского водоема, с юга примыкает к границе государственного природного заказника федерального значения "Ремдовский", перспективна для включения в границы заказника. Как мне пояснили в Псковском лесничестве, этот никому ненужный участок островных лесов среди болот - ныне проблемный, отдавался в аренду в придачу, в нагрузку к хорошим лесным участкам», - рассказала Марина Сиденко.

В конце февраля - начале марта 2018 года при проверке гнезд скопы на восточном побережье Псковско-Чудского водоема, расположенных на территории, прилегающей с юга к государственному природному заказнику федерального значения «Ремдовский», выяснилось, что лесозаготовительная деятельность ООО «ЛесВит» угрожает двум жилым гнездам скопы. Около одного гнезда в 244 квартале, 19 выделе Середкинского участкового лесничества в конце 2017 года или начале 2018 года вырублена стена леса, в 168 м от гнезда, т.е. ближе минимально-допустимого предела, тем самым произведена демаскировка гнезда, которое теперь хорошо заметно с проходящей поблизости дороги.

Около второго гнезда скопы в 243 квартале, 49 выделе Середкинского участкового лесничества рубки ведутся прямо сейчас. Причем арендатор отмерил 51 м от гнездового дерева скопы и принялся вырубать лес вокруг гнезда за пределами этой зоны, ближе минимально-допустимого предела, тем самым нарушая среду обитания редкого вида птиц. В нескольких десятках метров от указанных делянок в 243 квартале, 55 выделе на вырубленной делянке площадью 1,7 га находится склад древесины, рассказала эколог.

«Деятельность, ведущая к сокращению численности животных, занесенных в Красные книги и ухудшающая среду их обитания законодательно запрещена, - напоминает она. - Я требую незамедлительно наложить запрет на лесозаготовительную деятельность ООО «ЛесВит» ближе 300 м от гнезда скопы, расположенного в 243 квартале, 49 выделе Середкинского участкового лесничества; проконтролировать, чтобы вся древесина со склада, расположенного в 243 квартале, 55 выделе Середкинского участкового лесничества была вывезена из леса до 15 апреля 2018 года; положить конец беспределу и произволу лесозаготовителей, уничтожающих наше национальное достояние лес, в погоне за прибылью уничтожающих среду обитания редких видов птиц в местах их гнездования, наложить на ООО «ЛесВит» штраф в соответствии со статьей 8.35 КоАП за нарушение среды обитания и заведомые действия, которые могут привести к сокращению численности видов, животных занесенных в Красную книгу РФ», - заключила Марина Сиденко.

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