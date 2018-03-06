Общество

8 районов Псковской области подтвердили возможность размещения полигонов ТБО на своих территориях

8 районов Псковской области подтвердили возможность размещения полигонов ТБО на своих территориях. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе заседания рабочей группы по обращению с ТКО на территории Псковской области под председательством врио губернатора Михаила Ведерникова сообщил вице-губернатор Александр Кузнецов.

Он рассказал, что информация была запрошена у всех муниципалитетов, 8 районов подтвердили возможность размещения у них полигонов ТКО. Вице-губернатор попросил 1 - 1,5 месяца на то, чтобы исследовать эти участки совместно со специалистами,

Михаил Ведерников высказал мнение о том, что после проведения этой работы участки должны быть рассмотрены и потенциальными инвесторами, которые предоставят соответствующие расчеты по тарифам.

Врио губернатора также сообщил, что работа по рассмотрению предложений инвесторов в настоящее время активно идет. Часть неинтересных предложений уже отсеяна, уже сформирован примерный пул инвесторов с приемлемыми для региона проектами.