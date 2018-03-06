Отдел Росгвардии по Псковской области проводит отбор граждан для поступления в вузы войск национальной гвардии

Псковская область заняла лидирующие позиции в рейтинге женского потребительского счастья

Михаил Ведерников вместе с сыном подарил цветы псковичкам в Финском парке

Быть осмотрительными при покупках в сети призывают сотрудники УМВД

Юная великолучанка Виктория Емельянова стала второй на чемпионате СЗФО среди женщин

Елена Полонская: Нам нужен сильный лидер, который будет укреплять фундамент нашего общего дома под названием «Россия»

На дорогах Великолукского района сотрудники ГИБДД провели праздничный рейд

В Порховском районе волки регулярно забредают в населенные пункты

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали уклониста от уплаты алиментов

Продолжается розыск жителя Локнянского района, выехавшего в Псков на лечение

Готовность к выборам избирательных комиссий проверил уполномоченный по правам человека

В Изборске 1,5 года не могут привлечь к ответственности разрушительницу могил - депутат районного Собрания

В связи с болезнью артиста в Псковском драмтеатре 9 марта отменен показ спектакля «Метель»

Курс биткоина снова упал ниже 10 тысяч долларов

Скрывающихся должников по алиментам могут признать безвестно отсутствующими

МЧС призывает не забывать в праздники о безопасности