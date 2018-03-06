Отдел Росгвардии по Псковской области проводит отбор граждан для поступления в вузы войск национальной гвардии

Отдел Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской Федерации.
Отбор проходит в следующие вузы:
- Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;
- Санкт Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;
- Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;
- Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации;
Дополнительная информация по телефону: (8112) 73-43-12, 73-43-13.
По вашему мнению, решение какой из заявленных в послании Владимира Путина задач должно быть приоритетом для власти?