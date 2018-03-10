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Общество

Газовые приборы требуют особого внимания, напоминают псковичам

11.03.2018 11:05|ПсковКомментариев: 0

Пприменяемый в быту газ взрыво- и пожароопасен, напоминают в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы. Беспечность при эксплуатации газового оборудования может привести к трагедии.

Прежде всего, обращаем ваше внимание на то, что по всем вопросам, связанным с использованием газа в быту, необходимо обращаться только к специалистам по эксплуатации газового хозяйства, имеющим лицензию и разрешение на выполнение работ повышенной опасности.

В помещении, где установлено газовое оборудование, необходим трехкратный воздухообмен, обеспечение которого возможно только при наличии одновременно двух факторов: открытой форточки или фрамуги (приток воздуха) и вентиляционного канала (вытяжка). Проверить наличие тяги в вентиляционном канале можно с помощью обычного листка бумаги, если поднести его к приемной решетке канала: он должен прилипнуть к ней за счет тяги.

Гибкие шланги должны быть по возможности короткими (не более 2 метров) и плотно надетыми на кран. Максимальный срок службы гибкого шланга – четыре года, (предельный может быть проставлен на шланге), но осторожность требует заменять его каждые два года. Зажимной хомут шланга должен обеспечивать полную герметизацию во избежание утечки газа.

К мерам безопасности при эксплуатации газовых конструкций относятся следующие:

- не следует включать прибор при незаполненной водой системе отопления;

- нельзя пользоваться устройством при наличии поломок в автоматике безопасности.

Категорически запрещается:

- устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или прокладки;

- сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), допускать повреждение наружного слоя рукава, чтобы не допустить утечки газа; 

- присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

- самовольно переустанавливать и ремонтировать газовое оборудование;

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого может использоваться только мыльная эмульсия);

- допускать к пользованию газовым оборудование детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного использования;

- располагать вблизи работающего газового устройства легковоспламеняющиеся материалы и жидкости;

- привязывать верёвки к газопроводам (этим нарушается плотность резьбовых соединений, может возникнуть утечка газа и, как следствие, взрыв).

Ни в коем случае не используйте газовые плиты для обогрева вашего жилья!

Если, войдя в помещение, вы не можете избавиться от ощущения запаха газа, не включайте свет, не чиркайте зажигалкой или спичками, так как эта ошибка может быть роковой.

При неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа, необходимо:

- немедленно прекратить его использование;

- перекрыть краны;

- организовать охрану загазованного места;

 -проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электроприборы и электроосвещение;

- обеспечить проветривание помещения;

- вывести людей из загазованной зоны;

- вызвать аварийную газовую службу.

С последним пунктом медлить нельзя, так как нужно обязательно выяснить причины утечки газа. В случае большой вероятности или при возникновении взрыва, обязательно вызывайте пожарную службу по телефонам «01», «101» или «112».

Таким образом, для того чтобы избежать бед, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования в быту, соблюдайте соответствующие правила пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит не только сохранность ваших жизни и здоровья, но и безопасность ваших близких и соседей. Не перекладывайте всю ответственность на специалистов газовой службы.

Теги: #ГУ МЧС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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