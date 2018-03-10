Общество

Археологи нашли очередное подтверждение торговых связей Пскова и Ганзейского Союза

Псковские археологи на Мстиславском раскопе обнаружили очередное доказательство того, что Псков имел тесные торговые связи с европейским Ганзейским Союзом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, среди многочисленных и разнообразных находок была обнаружена свинцовая торговая пломба. Именно такими пломбами, по словам старшего научного сотрудника Археологического центра Псковской области, руководителя работ Елены Салминой, снабжались тюки с сукном, которое привозили из Европы на Русь.

«Есть характерные признаки, по каким мы с большой точностью может определить принадлежность пломбы. На обороте изображена лилия - ганзейский купеческий знак, а на лицевой стороне - башня. Возможно, это знак торговцев сукном из Фландрии, из города Турне», - рассказала Елена Сальмина и добавила, что находка является очередным неопровержимым свидетельством активной торговли между Псковом и Ганзой.

Добавим, на Мстиславском раскопе обнаружены к настоящему времени несколько десятков свинцовых пломб, происхождение которых, по данным археологов, может быть из разных городов средневековой Европы. Данными пломбами скреплялись мешки с шерстью или сукном, что гарантировало качество продукции.

Фото из открытых источников