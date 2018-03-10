Общество

Крестный ход отправится из Пскова в Екатеринбург в память о семье Николая II

Крестный ход в память о расстреле семьи Николая II отправится из Пскова в Екатеринбург по согласованию с Московской Патриархией и по благословению митрополита Псковского и Порховского Евсевия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, 15 марта в 13.00 Крестный ход отправится от храма Святого князя Александра Невского до часовни Воскресения Христова у железнодорожного вокзала.

Напомним, именно в Пскове 2 марта 1917 года Николай II подписал манифест об отречении от престола за себя и за сына Алексея в пользу своего младшего брата великого князя Михаила Александровича. 3 марта Михаил Александрович также подписал акт об отречении, подтвердив тем самым правомочность только что созданного Временного правительства. Вместе с этим закончилась эпоха правления в России династии Романовых.

В 2018 году исполняется ровно 100 лет с того дня, как в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, во исполнение постановления исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов была расстреляна семья последнего российского императора Николая II. Вместе с царской семьей были убиты и члены ее свиты. В 1981 году царская семья была канонизирована Русской православной церковью за рубежом, a в 2000 году такое же решение принято Русской православной церковью уже в России.