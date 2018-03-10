Общество

Региональная акция «Вместе идем на выборы» завершится 16 марта на набережной реки Псковы

16 марта в Псковской области завершится акция «Вместе идем на выборы», которая проходит во всех муниципальных образованиях региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 12 марта сообщила начальник отдела организации избирательного процесса Избирательной комиссии Псковской области Екатерина Бобылева.

Акция организована Избирательной комиссией Псковской области совместно с территориальными избирательными комиссиями и во взаимодействии с молодежными движениями, творческими и спортивными коллективами, муниципальными отделами образования, культуры и спорта в рамках Декады молодого избирателя, которая объявлена в регионе с 18 февраля по 18 марта 2018 года.

В качестве переходящего символа участия в акции молодые избиратели заполняют и передают стилизованный бюллетень «Вместе идем на выборы» с наименованием каждого муниципального образования Псковской области. В каждом районном центре члены территориальных и молодежных избирательных комиссий, молодые избиратели, почетные жители городов и поселков в торжественной обстановке ставят отметку напротив своей малой родины, тем самым подтвердив свое участие в выборах президента 18 марта. 16 марта планируется поставить последнюю отметку в Пскове. В этот день на набережной реки Псковы пройдет заключительный флешмоб.

«Большая часть муниципалитетов уже приняла участие в акции. В будущем мы планируем сделать небольшой фильм по итогам акции, а 18 марта стилизованный бюллетень будет висеть в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области», - пояснила Екатерина Бобылева.