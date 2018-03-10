Общество

44 кг рыбы изъяла рыбоохрана у браконьеров в Псковской области на минувшей неделе

21 административное правонарушение в сфере охраны водных биоресурсов выявлено в Псковской области за минувшую неделю.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, наложено штрафов на сумму 28 тыс. рублей, взыскано - на сумму 18 тыс. рублей. Изъято 44 кг водных биоресурсов и 55 незаконных орудий лова.

Всего на территории Северо-Западного федерального округа за неделю госинспекторами рыбоохраны выявлено 120 административных правонарушений и наложено штрафов на сумму 276 240 рублей.