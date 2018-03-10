Общество

Ряд сотрудников и курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России награждены в честь Дня работника УИС

Сегодня, 12 марта, на плацу Псковского филиала Академии ФСИН России состоялось торжественное построение личного состава с участием руководства образовательной организации и УФСИН России по Псковской области, а также ветеранов УИС. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала вуза.

«Федеральная служба исполнения наказаний играет особую роль в защите интересов граждан нашей страны, общества и государства, обеспечивая правопорядок и законность, – отметил начальник Псковского филиала Академии Юрий Панин и поздравил личный состав с профессиональным праздником – Днем работника уголовно-исполнительной системы, который отмечается в России 12 марта.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей ряду сотрудников образовательной организации вручены ведомственные награды – медали «За отличие в службе», лучшие курсанты отмечены благодарностями УФСИН России по Псковской области.

Добавим, что 14 марта Псковский филиал Академии и УФСИН России по Псковской области проведут торжественное мероприятие, посвященное 139-летию со дня образования в России централизованной системы исполнения уголовных наказаний, которое состоится в образовательной организации с участием представителей органов государственной власти, силовых структур региона и ветеранов УИС.