Общество

С архивными материалами выставки «Крым и Псковская губерния» ознакомился Александр Котов

С уникальными экспонатами выставки «Общая история: Крым и Псковская губерния» 12 марта ознакомился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Экспозиция подготовлена Государственным архивом Псковской области и посвящена 4-й годовщине подписания договора о вхождении Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации. Подобные тематические выставки – подборки документов, посвящённых знаковым историческим событиям, нашедшим отклик на псковской земле, архив готовит несколько раз в год. Экспозиция, как правило, проходит в камерном формате, тем не менее, ознакомиться с раритетами могут все желающие.

«Здесь собраны материалы, которые дают представления о связи псковской земли и Крыма. Ее можно проследить на протяжении нескольких столетий, у нас представлена дореволюционная часть», - обозначил подход, которым специалисты руководствовались при подготовке, директор Государственного архива Валерий Кузьмин. Так, например, сохранились документы, которыми сопровождался сбор народного ополчения для участия в Крымской войне – обращение к населению, списки командиров по уездам, сведения об обеспечении псковичей нарезным оружием, произведённом на Тульском заводе. «Ополчение так и не было направлено в Крым, но, тем не менее, император отметил своей благодарностью именно псковичей за отличную подготовку на этапе сбора», - рассказал Валерий Кузьмин и уточнил, что в псковских уездах было сформировано шесть дружин общей численностью 6 тысяч 800 человек. Ополчение было вооружено, полностью обеспечено обмундированием, прошло обучение.

Отдельная часть экспозиции посвящена русскому полководцу Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову, история семьи которого тесно связана с псковской землёй. Образ с черной повязкой у военачальника появился именно после ранения в Крыму. В 1787 году Кутузов был назначен генерал-губернатором Крыма.

Еще один выходец из псковской земли – порховский помещик Андрей Михайлович Бороздин на протяжении девяти лет был Таврическим губернатором – возглавлял самую южную губернию европейской части Российской империи, в состав которой в том числе входили три уезда, расположенных на Крымском полуострове.

Александр Котов, ознакомившись с экспонатами, навал выставку замечательной. «Интересно было узнать о весомом вкладе псковичей в укрепление рубежей Российской империи в период Крымской войны. Псковичи проявили себя в качестве и добровольцев, и пожертвователей при сборе ополчения. Наши земляки участвовали в сборе средств на строительство храма князя Владимира на месте древнего Херсонеса, на сооружение в Севастополе храма Святого Николая - памятника павшим воинам, защищавшим Севастополь во время Крымской войны, - поделился впечатлениями Александр Котов. – Интересно полистать эти документы, познакомиться с историей из первоисточника, увидеть записи своими глазами».

Председатель Собрания выразил уверенность, что выставка будет полезна не только тем, кто интересуется историей профессионально, но и всем, кто хочет знать больше о событиях, происходивших в стране, о том, как они были раньше связаны с Псковской губернией, а теперь с Псковской областью. Также, по мнению Александра Котова, экспозиция будет интересна школьникам, изучающим этот период истории.

Валерий Кузьмин рассказал, что впервые и именно с выставкой, посвящённой Крыму, архив выходит на новый формат работы – специально для архивных отделов муниципалитетов будут изготовлены цветные копии представленных документов. «Это позволит привлекать образовательные учреждения для популяризации и истории, и архивного дела. Посмотрим, что у нас получится», - поделился планами Валерий Кузьмин.

Напомним, с экспозицией в электронном виде можно будет ознакомиться на сайте Государственного архива Псковской области.