Общество

«Ученика года» в Великих Луках выявят 24 марта

В Великих Луках продолжается конкурс «Ученик года-2018». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском управлении образования, конкурс стартовал в конце февраля, к участию в нем заявилось 13 старшеклассников великолукских школ.

На сайте «Великолукское образование» в рубрике «Ученик года» размещены материалы о каждом участнике. Помимо имени, возраста и места учёбы конкурсанты разместили информацию о среднем балле успеваемости по итогам первого полугодия текущего учебного года, об участии в олимпиадах, конференциях, предметных конкурсах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях с 1 сентября 2015 года, рассказали о своих увлечениях и занятости в системе внешкольной деятельности и дополнительного образования.

12 марта состоялся интеллектуальный турнир в формате игры «Медиа-Азбука», посвященный 75-летию освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию подвига Александра Матросова. Конкурсантам была предложена мультимедийная презентация, содержащая ассоциативный ряд, построенный по алфавитному принципу и состоящий из 28 визуальных фрагментов. Каждый фрагмент держался на экране в течение 30 секунд. За это время конкурсанты должны были определить верное название-ассоциацию и записать ответ в специальный бланк. Каждый ответ-ассоциация был связан с событиями, происходящими в Великих Луках в 1941-1943 годах с именем Александра Матросова и начинался на изображенную букву алфавита.

При проверке ответов каждый конкурсант мог получить жетон, если давал правильный и точный комментарий, состоящий из одного предложения. Четыре жетона засчитывались членами экспертного жюри как 1 дополнительный балл.

По мнению экспертного жюри, все конкурсанты в той или иной степени справились с предложенными заданиями и показали не только свои краеведческие знания, но и умение четко и точно излагать свои мысли. Лидером турнира стала ученица школы №5 Мадина Махкамова.

Фамилии пяти финалистов конкурса «Ученик года» будут названы 13 марта после подсчета баллов, полученных конкурсантами за портфолио, эссе и интеллектуальный турнир.

Финал конкурса состоится 24 марта.