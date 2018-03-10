Общество

В Великолукской епархии состоялся обучающий семинар по социальному служению

12 марта по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Духовно-просветительском центре Великолукской епархии прошел обучающий семинар по социальному служению для благочинных, клириков, социальных работников и добровольцев.

Семинар проводился Великолукской епархией при поддержке АНО «Возрождение» совместно с отделом церковной благотворительности и социальному служению РПЦ. В его работе приняли участие руководители отделов Великолукского епархии, специалисты Синодального отдела РПЦ, замначальника территориального управления соцзащиты населения г. Великие Луки, духовенство и миряне — всего около 50 человек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, после общей молитвы было зачитано приветственное слово епископа Великолукского и Невельского Сергия. Владыка Сергий отметил, что «мало только иметь желание творить дела милосердия - любому делу, а тем более такому сложному, как работа с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, надо учиться».

В приветственном слове викария патриарха Московского и всея Руси, председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ, епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона прозвучала мысль о том, что, отвечая на вызовы современности, мы должны стать профессионалами, осваивая новые технологии, стремясь помочь наибольшему количеству нуждающихся людей.

В рамках семинара работали секции «Помощь беременным женщинам и матерям, находящимся в трудной жизненной ситуации», «Способы помощи бездомным», «Как организовать службу добровольцев с нуля?». Кроме того, в формате секций участники семинара обсудили вопросы организации помощи нарко- и алкоголезависимым.

Завершило работу семинара выступление настоятеля храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (Санкт-Петербург) протоиерея Александра Гаврилова.

Таким образом, в течение одного дня участники семинара получили возможность познакомиться с различными методами и формам социальной работы, узнали о новых проектах, обменялись опытом и получили исчерпывающие ответы на вопросы, касающиеся ежедневной практики церковной благотворительности.

В заключение всем слушателям были выданы свидетельства об участии в семинаре «Развитие церковной социальной деятельности в новообразованных епархиях».

«Мероприятие такого уровня было организованно в епархии впервые, и можно надеяться, что его проведение станет мощным стимулом для активизации социального служения на приходах Великолукской епархии», - полагают организаторы семинара.