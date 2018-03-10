Общество

Руководителям Великих Лук вручены памятные медали «100 лет Вооруженным силам»

Памятные медали «100 лет Вооруженным силам» вручены главе города Великие Луки Николаю Козловскому, заместителю главы города Виктору Волынцеву и главе администрации города Игорю Чевжику, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Награды вручил председатель общественной организации «Ветеран Вооруженных сил города Великие Луки и Великолукского района» Петр Подгорный и поблагодарил руководителей города за активное развитие военно патриотической деятельности в городе Великие Луки, а также за содействие в укреплении боеготовности Российской Федерации.

За активное участие в патриотическом воспитании граждан, медалью Союза городов воинской славы «За активную патриотическую деятельность» наградили начальника отдела по молодежной политике управления образования администрации города Великие Луки Светлану Белюкову и директора МБУК «Великолукская центральная городская библиотека им. М. И. Семевского» Галину Ковалеву. Почетными грамотами Союза городов воинской славы награждены Великолукская городская организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и Центр патриотических инициатив им. А. Матросова МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки». Награды вручил глава города Николай Козловский на ежемесячном общегородском совещании в администрации города.