Общество

В Псковской областной библиотеке появился новый сканер, компьютерное оборудование и каталожные шкафы

В рамках проекта реконструкции значительно улучшилась материально-техническая база Псковской областной библиотеки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила директор библиотеки Вера Павлова. По ее словам, были приобретены новый сканер для сканирования и оцифровки газет и книжных фондов, компьютерное и каталожное оборудование, каталожные шкафы. Кроме того, в ближайшее время ожидается реконструкция и техническое переоснащение книгохранилища. «От ремонта я жду улучшения комфортной среды для читателей и сотрудников, изменения внешнего облика библиотеки, совершенно другого дизайна помещений, перепланировки помещений и зон обслуживания читателей. Мы много чего ждем», - поделилась Вера Павлова.

Также директор библиотеки отметила, что благодаря внедрению современных информационных технологий и увеличению количества разноплановых мероприятий количество посетителей библиотеки за последние два года значительно возросло. По словам Веры Павловой, это стало возможным и благодаря тому, что читатели могут заказывать и продлевать книги онлайн, знакомится с редкими и ценными документами с помощью сайта электронной библиотеки «Псковиана», посещать такие культурно-просветительские мероприятие как книжный форум «Русский Запад».

Напомним, реконструкция и техническое переоснащение ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» осуществляется в рамках программы по подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове в июне 2019 года.