Общество

Завершается аккредитация СМИ на выборы президента РФ

Сегодня, 14 марта, в 18.00 завершается прием заявок для аккредитации средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов президента Российской Федерации в 2018 году. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, что только аккредитованные представители СМИ смогут 18 марта находиться в помещениях для голосования, присутствовать при подсчете голосов избирателей на избирательных участках, заседаниях избирательных комиссий при установлении итогов голосования, производить фото- и видеосъемку, знакомиться с протоколами об итогах голосования и получать их заверенные копии.

Аккредитационные удостоверения, срок действия которых еще не истек, но они получены для освещения иных избирательных кампаний, не действительны.

Формы необходимых для заявки документов и информация для СМИ размещены на сайте Избирательной комиссии Псковской области ЗДЕСЬ.