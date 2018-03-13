Общество

Константин Вилков: Мы должны выбирать, должны проявлять гражданскую активность и реализовывать свое право избирателя

«Я без сомнения пойду на выборы 18 марта, потому что это гражданский долг каждого человека. Мы должны выбирать, должны проявлять гражданскую активность, должны реализовывать свое право избирателя», - отметил в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» руководитель Псковского регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков.

Человек, который не ходит на выборы, потом не может предъявлять претензии власти, поэтому надо идти и голосовать.

«Исторически сложилось, что на выборы ходят в основном люди среднего и старшего возраста. У молодежи, к сожалению, недостаточно сформирована культура избирательного права, не так сильно молодые люди вовлечены в политические процессы, но они должны понимать, что это даже не политика, а в большей степени гражданская позиция, которая имеет право и должна быть услышана», - убежден Константин Вилков.

Поменять отношение молодежи к участию в избирательном процессе, на его взгляд, можно, развивая институт молодых избирателей. «Молодежь должна понимать, что от нее тоже что-то зависит. В обществе давно сложился стереотип, что «важно не как проголосуют, а как посчитают, и если бы на выборах что-то зависело от людей, нам бы не разрешили голосовать». Но люди должны понимать, что это не так, и голосовать обязательно надо», - заключил лидер регионального отделения «Родины».