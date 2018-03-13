Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
Renault: широкий спектр акций в марте
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Пьеса-кино: Довлатов и его женщины
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
в клубе "Планка" 23 марта
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
новый автобус №77
Информационные стенды таблички, вывески
Пространство эксперимента
Телефон прямого эфира 56-73-72
ещё Общество 13.03.2018 12:0457 Концерты, ярмарки и спортивные соревнования пройдут 18 марта в Псковской области 16.03.2018 16:140 Сотрудники псковского спецназа «Зубр» почтили память товарищей, погибших в командировке на Северном Кавказе 16.03.2018 15:581 В Пскове определен «Ученик года-2018» 16.03.2018 15:530 Центр помощи и досуга для пожилых людей - детей войны, жертв фашизма чествует 85-летнего юбиляра Евдокию Борисову 16.03.2018 15:129 Молодежь не должна оставаться в стороне от выборов 18 марта - Галина Неваленная 16.03.2018 14:590 Псковский Детский фонд собрал почти 120 тысяч рублей на Planeta.ru для покупки спортинвентаря для Великолукского центра помощи детям
Самое популярное 13.03.2018 11:4452 В Пскове открыто движение автобуса №77 14.03.2018 13:2619 Президент Владимир Путин узнал об истории с захоронением погибших псковских десантников не из докладов подчиненных, а из эфира радиостанции «Эхо Москвы» 14.03.2018 19:51143 Реплика Донецкого: Отвратный Псков 13.03.2018 13:0520 В Пскове многодетный отец-эксгибиционист подозревается в совращении школьниц возле стен Кремля 13.03.2018 19:1635 Интерактив: В Сквере на 4-х углах снова разлилась «река»
 
Общество

Молодежь не должна оставаться в стороне от выборов 18 марта - Галина Неваленная

16.03.2018 15:12|ПсковКомментариев: 9

«Я иду на выборы 18 марта, потому что понимаю, что от нашего голоса зависит, как будет дальше развиваться наша страна», - подчеркнула в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника», член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Псковской области Галина Неваленная.

«Только от нас зависит будущее нашей страны, и я хочу, чтобы по итогам выборов наша страна получила сильного руководителя», - пояснила она. От президента, который будет избран 18 марта, Галина Неваленная ждет в том числе и продолжения курса действующей власти по развитию здравоохранения в стране.

Кроме того, главврач Псковской городской поликлиники выразила надежду, что молодежь Псковщины, достигшая 18 лет, проявит гражданскую позицию и не останется в стороне от голосования на президентских выборах.

«Те, кому исполнилось 18, должны понимать,что президент, которого мы все избираем, определит курс развития страны на ближайшие 6 лет. Это тот отрезок времени, который определит в том числе их становление как личности, определит, как они будут учиться и трудоустраиваться, как будет проходить их досуг, как будет развиваться спортивная инфраструктура», - перечислила Галина Неваленная.

«Поэтому молодежь не должна быть в стороне от участия в голосовании. Она должна быть активной», - заключила член регионального штаба ОНФ.

Теги: #выборы президента #Выборы 2018 #ОНФ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 9Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся разведывательные полеты самолетов НАТО у границ РФ рядом с Псковской областью?
В опросе приняло участие 501 человек
Лента новостей
Последние новости
16.03.2018, 16:140 Сотрудники псковского спецназа «Зубр» почтили память товарищей, погибших в командировке на Северном Кавказе 16.03.2018, 16:000 Порхович лишился более 700 тысяч рублей, поверив в лотерею 16.03.2018, 15:581 В Пскове определен «Ученик года-2018» 16.03.2018, 15:541 Концертная программа «Твой голос важен для России» пройдет в населенных пунктах Дновского района 18 марта
16.03.2018, 15:530 Центр помощи и досуга для пожилых людей - детей войны, жертв фашизма чествует 85-летнего юбиляра Евдокию Борисову 16.03.2018, 15:511 Более 7 лет проведет в колонии житель Пыталово, застреливший назойливого приятеля 16.03.2018, 15:370 Житель Локнянского района вломился в квартиру, избил женщину и украл мобильник и телевизор 16.03.2018, 15:290 Областная библиотека приглашает на концерт «Там, где радость»
16.03.2018, 15:152 ЦСКА сыграет с лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы 16.03.2018, 15:130 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на Юбилейной 16.03.2018, 15:121 Музыканты группы «Пикник» госпитализированы после серьезного ДТП во Владимирской области 16.03.2018, 15:129 Молодежь не должна оставаться в стороне от выборов 18 марта - Галина Неваленная
16.03.2018, 15:030 Большой выбор выгодных предложений на покупку LADA Granta предлагают псковичам в автосалоне Псков-Лада 16.03.2018, 14:590 Псковский Детский фонд собрал почти 120 тысяч рублей на Planeta.ru для покупки спортинвентаря для Великолукского центра помощи детям 16.03.2018, 14:5818 Иван Цецерский: Мир должен услышать 18 марта голос сильной России, и от каждого из нас зависит, насколько громким он будет 16.03.2018, 14:510 Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию
16.03.2018, 14:350 «Дело Луначарского»: Режиссер Сергей Чехов о спектакле «Река Потудань». ВИДЕО 16.03.2018, 14:340 Сергей Чехов: По-настоящему спектакль «Река Потудань» родится только 23 и 24 марта в реакции зрителя 16.03.2018, 14:330 В Плюсском районе принято первое заявление о ежемесячной выплате из средств материнского капитала 16.03.2018, 14:202 В Пскове чествовали работников ЖКХ
16.03.2018, 14:107 Погоню за пьяным водителем устроили полицейские в Пскове. ВИДЕО 16.03.2018, 14:050 Режиссер спектакля «Река Потудань»: Постановка создается во взаимоуважении и взаимопонимании 16.03.2018, 13:595 Никаких препятствий для наблюдателей «Голоса» и штаба Навального в ходе выборов 18 марта быть не должно - Глава ЦИК 16.03.2018, 13:4219 Руководитель досугового центра «Юный техник»: Конкурс «Моя история выборов» - это возможность выиграть достойный приз
16.03.2018, 13:410 Фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» приглашает окунуться в атмосферу народных традиций 16.03.2018, 13:311 Сергей Чехов: Мне кажется, театр способен оставлять куда более сложный культурный след, чем кино 16.03.2018, 13:2317 «Приятной сопутствующей деталью» назвал конкурс селфи на выборах студент ПсковГУ 16.03.2018, 13:210 Более 14 тысяч жители Псковской области выбрали способ доставки пенсии через интернет
16.03.2018, 13:1915 Президент поручил к 15 июля изменить законодательство по налогообложению имущества физлиц 16.03.2018, 13:184 Александр Котов вручил благодарности Собрания депутатов отличившимся муниципальным Советам ветеранов 16.03.2018, 13:1514 Избирателям Псковской области напоминают о возможности выиграть ноутбук, сделав селфи на выборах 18 марта 16.03.2018, 13:144 Михаил Ведерников ветеранам: На вашем примере юные жители области учатся добросовестному труду и беззаветной любви к Родине
16.03.2018, 13:030 Руководство псковского Росреестра проведет личный прием граждан в приемной президента РФ 16.03.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с режиссером Сергеем Чеховым 16.03.2018, 12:432 Более 3 тысяч жителей Пскова и района получили услуги Пенсионного фонда в МФЦ за три года 16.03.2018, 12:390 23 марта в рамках «Ночи Фитнеса» при покупке карты «Планка Фитнес» псковичи получают три месяца посещения клуба в подарок
16.03.2018, 12:3712 Путин поручил разработать указ о национальных целях развития РФ до 2024 года 16.03.2018, 12:304 Центр социологии и региональной политики ПсковГУ замерит эффективность стратегических ходов участников губернаторской гонки 16.03.2018, 12:290 На марафон творчества приглашает псковичей 18 марта колледж искусств 16.03.2018, 12:230 В преддверии Дня работника ЖКХ более 50 членов областного профсоюза жизнеобеспечения получат различные благодарственные письма
16.03.2018, 12:180 В России заработала первая социальная сеть деловых контактов Skillsnet 16.03.2018, 11:570 Известного псковского краеведа и любителя старины Михаила Медникова поздравили с 85-летием 16.03.2018, 11:567 Стала известна причина пожара в псковском такси на Октябрьском проспекте 16.03.2018, 11:410 Итоги конкурса новогодних дворовых елок подведены в Великих Луках
16.03.2018, 11:3610 Псковичам предлагают присоединиться к сбору средств на мемориал в честь российских миротворцев в Южной Осетии 16.03.2018, 11:268 В связи с ремонтом в Пскове с 20 марта будет закрыта для движения половина Кузнецкого моста 16.03.2018, 11:161 Как стать финансово грамотным, расскажут псковичам в библиотеке на Конной 16.03.2018, 11:010 Новому спектаклю «Река Потудань» будет посвящен сегодняшний выпуск программы «Дело Луначарского»
16.03.2018, 11:0133 Михаил Иванов: Участие в выборах - личная ответственность каждого избирателя за будущее своей страны 16.03.2018, 10:411 Великолучанин угрожал своей жене физической расправой 16.03.2018, 10:2613 Отменить ЕГЭ предлагают депутаты Госдумы 16.03.2018, 10:081 Mazda врезалась в «Урал» с прицепом в Себежском районе
16.03.2018, 10:0696 Владимир Путин пригласил россиян на президентские выборы 16.03.2018, 09:550 Псковичи могут поддержать библиотеку «ЛиК» в розыгрыше 80 детских книг 16.03.2018, 09:450 Преподаватели Великолукской ГСХА соревновались в стрельбе из пневматического оружия 16.03.2018, 09:322 Российские ученые планируют вывести гипоаллергенную корову
16.03.2018, 09:1032 Юрий Сорокин: Наше будущее - в руках молодежи 16.03.2018, 09:066 Штраф за нарушение правил проезда через переезды увеличат до 5 тыс. рублей 16.03.2018, 08:5579 В Кремле определились с уровнем хорошей явки на выборы 16.03.2018, 08:530 Фестиваль детского чтения «Литературная волна» пройдет в Великих Луках
16.03.2018, 08:391 Минэкономразвития ускорит темпы продажи имущества 16.03.2018, 08:309 Самый дешевый в России автомобиль на метане появится в 2019 году 16.03.2018, 08:230 Об истории Крыма рассказали участникам великолукского молодежного объединения «Подросток» 16.03.2018, 08:1725 ФНС разъяснила, какие хозяйственные постройки освобождены от налогов
16.03.2018, 08:0736 Управляющие компании лишат права собирать деньги за воду и электричество 15.03.2018, 23:3631 Сурайкин попытался подраться с Шевченко во время дебатов‍ 15.03.2018, 21:3738 Интерактив: Мы хотим жить в чистом городе!  15.03.2018, 21:241 Массовые лектории для родителей проходят в Псковской области в преддверии весенних каникул
15.03.2018, 21:120 Профилактический противопожарный рейд прошел в Псковском районе 15.03.2018, 21:0843 Владимир Путин рассказал, из чего складывается успех России 15.03.2018, 20:491 В Пскове подвели итоги муниципального этапа международного конкурса юных чтецов «Живая классика» 15.03.2018, 20:2524 В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России
15.03.2018, 20:138 Иван Цецерский поздравил митрополита Евсевия с 25-летием служения на Псковской земле 15.03.2018, 20:094 Особенности выплаты зарплаты разъясняет псковская трудовая инспекция 15.03.2018, 20:024 Александр Беглов и Михаил Ведерников обсудили план социально-экономического развития Великих Лук 15.03.2018, 19:5412 Глава Стругокрасненского района: Прийти на выборы и сознательно отдать голос за самого достойного кандидата – гражданский долг каждого из нас
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru