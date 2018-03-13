Общество

Молодежь не должна оставаться в стороне от выборов 18 марта - Галина Неваленная

«Я иду на выборы 18 марта, потому что понимаю, что от нашего голоса зависит, как будет дальше развиваться наша страна», - подчеркнула в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника», член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Псковской области Галина Неваленная.

«Только от нас зависит будущее нашей страны, и я хочу, чтобы по итогам выборов наша страна получила сильного руководителя», - пояснила она. От президента, который будет избран 18 марта, Галина Неваленная ждет в том числе и продолжения курса действующей власти по развитию здравоохранения в стране.

Кроме того, главврач Псковской городской поликлиники выразила надежду, что молодежь Псковщины, достигшая 18 лет, проявит гражданскую позицию и не останется в стороне от голосования на президентских выборах.

«Те, кому исполнилось 18, должны понимать,что президент, которого мы все избираем, определит курс развития страны на ближайшие 6 лет. Это тот отрезок времени, который определит в том числе их становление как личности, определит, как они будут учиться и трудоустраиваться, как будет проходить их досуг, как будет развиваться спортивная инфраструктура», - перечислила Галина Неваленная.

«Поэтому молодежь не должна быть в стороне от участия в голосовании. Она должна быть активной», - заключила член регионального штаба ОНФ.