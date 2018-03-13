Общество

Ольгинская гимназия распахнет свои двери в Пскове 1 сентября

В Пскове открывается Ольгинская гимназия. Частная школа начнет работу с 1 сентября. Сейчас ведется набор будущих гимназистов.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель директора по административной работе Ирина Васильева, новое учреждение будет располагаться на ул. К. Маркса, 1-а. Это новое здание, возведенное за общежитием ПсковГУ. Сейчас оно обнесено забором, доступ туда разрешен только для персонала гимназии и строителей. На данный момент там продолжается ремонт.

По словам Ирины Васильевой, на данный момент идет набор детей в классы и формирование штата сотрудников. С 1 сентября в гимназии будут открыты 4 класса (1 - 4) с численностью детей по 15 - 17 в каждом. Обучение детей будет осуществляться по методике В.И. Жохова.

Учебная программа будет включать общие предметы, а также иностранные языки, живопись, шахматы, робототехнику, музыку, ТРИЗ, хореографию, театральное искусство и ряд других. Кроме того, в гимназии будет работать логопед и психолог.

«Через год мы планируем получить лицензию на обучение детей в общеобразовательных классах», - заключила Ирина Васильева.

Добавим, что в Ольгинской гимназии планируется создать комфортные условия для обучения детей. Все уроки будут проходить в первой половине дня, а во второй - продленка. В новом учреждении не будет домашних заданий, которые детям пришлось бы делать дома с родителями.

Стоимость обучения - 15 тысяч рублей в месяц, группа продленного дня - 5 тыс. рублей.