Общество

Ульяна Михайлова встретилась с профактивом бюджетной сферы Порховского района

14 марта в Порховском социо-культурном центре прошла встреча председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой с профсоюзным активом бюджетной сферы Порховского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, на встрече обсуждался вопрос повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Ульяна Михайлова напомнила, что первый серьезный шаг в этом направлении уже сделан: с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда уже составляет 9 тысяч 489 рублей. Российские профсоюзы долго добивались такого решения, и в 2017 году это требование получило поддержку президента РФ Владимира Путина. В настоящее время профсоюзы продолжают борьбу за то, чтобы в составе минимального размера оплаты труда не учитывались компенсационные и стимулирующие выплаты работникам. В конце 2017 года состоялось решение Конституционного суда, согласно которому из состава МРОТ выведены так называемые «северные» выплаты. «Для наших профсоюзных коллег это служит поводом для позитивного настроя на дальнейшую работу, и она, безусловно, будет вестись», — отметила председатель облсовпрофа.

Также она обратила внимание присутствующих, что в Псковской области увеличение размера зарплаты до МРОТ происходит не за счет увеличения должностных окладов или других постоянных частей заработной платы, а путем доплаты работнику. «В феврале 2018 года Псковский облсовпроф направил первому заместителю губернатора Псковской области Вере Емельяновой предложение пересмотреть систему оплаты труда работников бюджетной сферы и нормативные акты, регулирующие ее, чтобы учитывалась разница в оплате труда работников квалифицированного и неквалифицированного труда. Но, как показывает практика, такие решения быстро не принимаются, это работа, как правило, занимает не менее 12 месяцев», — пояснила Ульяна Михайлова. И подчеркнула, что в данном вопросе Псковский облсовпроф рассчитывает на поддержку профсоюзного актива.

Кроме того, председатель облсовпрофа рассказала профактиву о возможных рисках, которые влечет за собой повышение МРОТ до прожиточного минимума. Помимо нивелирования разницы в оплате труда работников квалифицированного и неквалифицированного труда, есть риск сокращения штатной численности работников – в том случае, если фонд оплаты труда при увеличении МРОТ не увеличивается. Также работодатель может принять решение о сокращении нагрузки на конкретного работника (например, о переводе на 0,5 ставки) при сохранении объема работы. «Мы готовы такие ситуации контролировать, вступать в переговоры и работать над изменением решений об оптимизации, если они планируются», — сообщила профсоюзный лидер.

В заключение встречи председатель областного профсоюзного объединения призвала профсоюзных активистов исполнить 18 марта свой гражданский долг и принять участие в выборах президента. Ульяна Михайлова также напомнила, что в этот день региональные активисты ОНФ проведут опрос жителей Порховского района по поводу функционирования порховского полигона твердых коммунальных отходов, который с января 2018 года фактически работает как межмуниципальный. Псковский облсовпроф будет контролировать данный процесс, притом, что решение о проведении опроса было неожиданным, профсоюзный актив получил эту информацию из СМИ. «Мы решили не пускать данную ситуацию на самотек, будем присутствовать на этих опросах и оказывать гражданам организационную поддержку. Граждане могут обратиться за консультацией к специалистам нашей гидрохимической лаборатории, которые также будут присутствовать в местах проведения опроса», - добавила Ульяна Михайлова. Она поблагодарила порховских активистов за привлечение внимания к ситуации, которая напрямую касается сохранения безопасных условий функционирования санатория «Хилово», работающего в Порховском районе и являющегося одним из основных налогоплательщиков в районный бюджет.