Общество

Московская компания пожаловалась в УФАС на Псковскую детскую больницу

В Псковское УФАС России поступила жалоба от ООО «Моснейро» на действие ГБУЗ «Детской областной клинической больницы» в оформлении документации об аукционе на поставку комплекса для регистрации и анализа биоэлектрической активности головного мозга. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Московская компания, подавшая жалобу, указывает, что в конкурсной документации допущено несколько нарушений, которые искусственно ограничивают конкуренцию. В частности, заказчик отмечает, что в техническом задании прописан точный формат видео: MKV. Однако помимо данного формата есть множество других форматов видео, например, AVI.

В жалобе также содержится утверждение, что существенно ограничивают конкуренцию в техзадании и параметры размера амбулаторного (носимого) прибора (не более 70х60х20 мм). «Наша компания может предложить аналогичный амбулаторный блок с другими размерами: не более 140×95×35 мм и обладающим превосходящими техническими характеристиками и более востребованными на территории Российской Федерации», - утверждают в ООО «Моснейро»

Есть у заказчика претензии и по указанным в техническом задании весу амбулаторного и стационарного блоков, диапазону измерения напряжения входного сигнала по каналам ЭЭГ, обязательному наличию беспроводного интерфейса Bluetooth и мобильного приложения для ОС ANDROID.

Заказчик в своей жалобе также указывает, что он сделал запрос на разъяснение на площадку, однако ответа не получил, что, по его мнению, является нарушением федерального закона № 44-ФЗ о госзакупках.

Псковское УФАС России, предварительно рассмотрев жалобу ООО «Моснейро» и представленные материалы, признало их достаточными для принятия жалобы к рассмотрению.

Рассмотрение жалобы состоится 19 марта 2018 года.