Общество

За год псковские приставы пополнили бюджет Псковской области на 564 млн рублей

Сумма денежных средств, взысканная псковскими приставами в 2017 году, составила 1 млрд 744 млн рублей, 564 млн из них направлены в доход бюджета региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 15 марта сообщил руководитель УФССП России по Псковской области Сергей Колесников. По его данным, поступления в местный бюджет на 24,5% больше, чем в 2016 году.

Всего в 2017 году на исполнении у псковских приставов находилось около 400 тысяч исполнительных производств, количество поступивших производств значительно увеличилось по сравнению с 2016 годом.

Значительно возросло количество должников по налогам и кредитным платежам. Средняя нагрузка на одного пристава-исполнителя составила 3349 исполнительных производства.

Общее количество исполненных в полном объеме производств за год увеличивалось на 19,5%.