Общество

На сайтах Избирательной комиссии Псковской области и ЦИК России избиратели могут найти свой избирательный участок и найти себя в списках избирателей

На сайтах Центральной избирательной комиссии Российской Федерации www.cikrf.ru и Избирательной комиссии Псковской области www.pskov.izbirkom.ru избиратели могут найти свой избирательный участок и найти себя в списках избирателей для голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, это можно сделать через два интернет-сервиса «Найди свой избирательный участок» и «Найди себя в списке избирателей».

С помощью первого каждый посетитель в режиме реального времени может получить необходимую информацию о своем избирательном участке. Для этого в Форме запроса необходимо ввести свой адрес регистрации по месту жительства и сделать запрос. Система предоставит адрес и телефон вашего избирательного участка.

Для того, чтобы избиратель смог найти себя в списке избирателей, необходимо зарегистрироваться на сайте для получения доступа в Личный кабинет избирателя. С этой целью вводятся личные данные избирателя «Основные данные» - фамилия, имя, отчество, год рождения, указывается адрес электронной почты, выбирается личный адрес места жительства из классификатора и отправляется запрос функцией «Отправить запрос». Избиратель получит пароль на адрес электронной почты, указанной при формировании запроса. Используя этот пароль, избирателю предоставляется возможность получить данные по запросу: свои персональные данные в списке избирателей.

Сервис «Найди свой избирательный участок» также позволит избирателям не только найти себя в списке избирателей, но и внести коррективы в него, если человек не обнаружит свою фамилию в этом перечне.

Еще один способ - через ссылку на сайте Центризбиркома России «ТИК и УИК на карте России», при переходе по которой открывается интерактивная карта с расположением участковых и территориальных избирательных комиссий, которые будут работать на выборах президента. При открытии карты страница запрашивает у пользователя разрешение использовать его местоположение. Программа определяет и показывает на карте расположение ближайших избиркомов.

Кроме того, в ЦИК России работает информационно-справочный центр. Звонки в Информационно-справочный центр ЦИК России принимаются по многоканальному телефонному номеру 8-800-707-2018. По телефону информационно-справочного центра можно запросить контактную информацию – адрес и номер комиссии.

Также с 19 февраля в Псковской области работает «горячая линия» связи с избирателями. Обратиться на «горячую линию» можно по телефону: 8-900-995-64-01 в рабочие дни с 9.00-18.00, а в день голосования 18 марта звонки будут приниматься с 8.00 до 22.00.

Добавлю, что участковые избирательные комиссии также предоставляют Списки избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения избирателям за 10 дней до дня голосования (с 8 по 17 марта).

Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, вправе обратиться в участковую избирательную комиссию с письменным заявлением о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования, участковая избирательная комиссия обязана проверить сообщенные заявителем сведения и представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо принять решение об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого решения заявителю.

Каждый избиратель вправе сообщить в участковую избирательную комиссию об изменении сведений об избирателях, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке (фамилия, имя и отчество, год рождения избирателя (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения), адрес его места жительства (адрес места пребывания).

Избиратель может быть включен в список избирателей только на одном избирательном участке.

Для тех, кто в день выборов в силу каких-либо обстоятельств не смогут проголосовать по месту регистрации, до 14.00 часов 17 марта еще есть возможность написать специальное заявление для голосования по месту нахождения в участковой избирательной комиссии по месту своей прописки и в день выборов проголосовать по месту фактического пребывания.

В специальном заявлении указываются паспортные данные, ФИО, адрес регистрации и адрес участка, где человек собирается голосовать. На заявление наклеивается специальная марка, которую частично погашают печатью участковой комиссии. Документ выдается гражданину на руки. С этим заявлением и паспортом гражданин в день голосования приходит на участок, который он выбрал. Документ передается членам комиссии, человека включают в список избирателей и выдают бюллетень.

Напомним, 18 марта - день выборов президента РФ. В Псковской области откроются 638 избирательных участков. Время голосования с 8.00 до 20.00.