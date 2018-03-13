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БМД-4М и БТР-МДМ будут задействованы на первом российско-белорусском учении по миротворческой тематике

В ходе совместного российско-белорусского тактического учения по миротворческой тематике десантники Ульяновского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) будут впервые применять батальонный комплект новейших боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ.

Во время совместных действий на учениях военнослужащие подразделений ВДВ России и сил специальных операций (ССО) Беларуси и отработки различных способов выполнения миротворческих задач будут применяться современные беспилотные летательные аппараты, транспортные и боевые вертолеты, специальная техника радио-электронной борьбы, а так же новейшие боевые машины и бронетранспортеры, находящиеся на вооружении соединений десанта.

Активная фаза учений будет проходить с 19 по 22 марта на военном полигоне ВДВ «Поливна» в Ульяновской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, всего в совместных тактических учениях будет задействовано около 600 военнослужащих и 80 единиц боевой и специальной военной техники.

Совместное российско-белорусское тактическое учение на территории Российской Федерации будет проходить в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерством обороны Республики Беларусь.

В настоящее время Ульяновское соединение ВДВ обладает двумя батальонными комплектами современной боевой техники БМД-4М и БТР-МДМ.

Основное вооружение БМД-4М включает в себя 100-мм орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и 4 управляемые ракеты «Аркан», которое служит и пусковой установкой ПТУР, а также 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62-мм пулемет. Единый для обоих типов выстрелов автомат заряжания 100-мм орудия обеспечивает высокую скорострельность прямой наводкой, а также с закрытых огневых позиций на дальностях до 7 километров, а по механизированным и бронированным средствам прицельную стрельбу до 5,5 километров.