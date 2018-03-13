Общество

Одинаково ли спят мужчины и женщины, расскажут читателям библиотеки на Конной

В преддверии Всемирного дня сна, который отмечается 16 марта, абонемент Центральной городской библиотеки Пскова приглашает читателей на необычную презентацию уникального исследования известного британского журналиста Дэвида Рэндалла, посвященного теме сна. В книге «Наука сна. Экскурсия в самую загадочную сферу жизни человека», которая на днях поступила в фонды библиотеки, можно получить ответы на вопросы о том, что происходит с вашим телом, когда вы спите, и к каким последствиям может привести пренебрежение этой значимой потребностью нашего организма.

В ритме современной жизни качественный здоровый сон становится для многих роскошью. Книга «Наука сна. Экскурсия в самую загадочную сферу жизни человека» обращает внимание общества «неспящих трудоголиков» на эту проблему. Замедленная реакция, потеря цепочки мыслей, сложности в подборе слов – вам это тоже знакомо? Все это последствия недосыпа. Как замечает автор, сон – это не передышка от жизни, это ее треть.

В исследовании представлены факты, гипотезы и размышления, и открытое пространство для анализа. А также много любопытных наблюдений, рассказы о том, как спали в Средневековье, и чем мы обязаны Эдисону. Как сон влияет на принятие решений и качество жизни. Как спят дети и как спят военные. Почему нет разницы, спать на полу или на дорогом матрасе. Все это подкреплено серьезными источниками. «Наука сна. Экскурсия в самую загадочную сферу жизни человека» - отличный пример того, как сделать научное исследование увлекательным и даже захватывающим.

Автор выразил общую идею своей книги в следующих заключительных фразах: «Любое действие – упражнения, психотерапия или чтение этой книги – помогает нам понять, насколько важен сон. А это делает нашу жизнь лучше, интереснее и продуктивнее. Короче говоря, сон делает нас такими, какими мы хотим быть. Все, что нужно, - просто закрыть глаза».

В этот день в специально подготовленной зоне в приятной атмосфере релаксирующей музыки посетители библиотеки смогут окунуться в мир сна и сновидений, полистав книги и альбомы зарубежных и отечественных писателей и художников, для которых тема сна занимает особое место в их творчестве. Это произведения Шекспира, Мердок, Гессе, Достоевского, Грановских, Личутина, Гойи, Дали. Все эти книги будут представлены на выставке «Баю-бай!».

Адрес: г. Псков, ул. Конная, 6.

Часы работы: 11.00 – 19.00.