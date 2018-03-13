Общество

На турбазе «Алоль» пройдет соревнование по зимней рыбалке «ПРОФ-УЛОВ»

17 марта Псковский областной совет профессиональных союзов совместно с Псковской областной общественной организацией Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения при поддержке учреждения отдыха и оздоровления «Алоль» проведет соревнование по зимней рыбалке «ПРОФ-УЛОВ».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в соревновании примут участие члены профсоюза из МП г. Пскова «Псковские тепловые сети», МП г. Пскова «Горводоканал», Комбината нерудных материалов (Изборск), МУП «Островские тепловые сети», Бежаницкого МП «Водоканал» и ЗАО «ЗЭТО».

В ходе соревнований будут определены победители в семи номинациях. Первая номинация называется «Самый большой Проф-Улов», здесь будут присуждены 1, 2, 3 место. Место, занятое в соревнованиях, определяется по наибольшему весу выловленной рыбы в граммах. Если вес улова участников будет одинаков, то победителем признается поймавший большее количество рыб.

В номинации «Самая удачливая рыбачка» победительницу определят по количеству пойманных рыб. Также среди участников соревнований будет выбран «Самый опытный рыболов» и «Юный рыболов».

Кроме того, призами будут отмечены рыбаки, выловившие самую большую и самую маленькую рыбу (по размеру в сантиметрах). Утешительный приз предусмотрен за самый маленький улов.

«Наш профсоюз сегодня уделяет большое внимание развитию культурно-массового сектора, проведению спортивных мероприятий. Поэтому мы с радостью приняли эстафету проведения рыболовных соревнований у наших коллег-железнодорожников. Мы благодарны Псковскому облсовпрофу и туристической базе «Алоль» за помощь в проведении мероприятия. Рассчитываем, что сможем выйти на межотраслевые соревнования», - отметил председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов.

Напомним, что 23-24 февраля 2018 года на территории пансионата «Маево» (Новосокольнический район Псковской области) состоялись спортивные соревнования по подледному рыболовству, организованные Санкт-Петербург-Витебским региональным отделом Дорпрофжел и активом первичных профсоюзных организаций ВЧДэ-13, ТЧ-15, ТЧ-31. Победители соревнований получили от Псковского облсовпрофа сертификаты на семейный отдых в санатории «Голубые озера».