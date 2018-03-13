Общество

Александр Беглов высоко оценил условия службы великолукских спасателей

Расположение поисково-спасательного отряда города Великие Луки посетили полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 15 марта. Вместе с ними с условиями службы великолукских спасателей познакомился начальник Северо-Западного регионального центра МЧС России Игорь Панин и председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов рассказал, что великолукский отряд является подразделением областного управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях. В его состав входят 22 человека и в зоне ответственности находятся 10 районов области: Опочецкий, Пустошкинский, Себежский, Великолукский, Бежаницкий, Локнянский, Невельский, Новосокольнический, Усвятский и Куньинский. Помещение, в котором располагается поисково-спасательный отряд, было выделено при помощи администрации города Великие Луки. Оно оснащено шестью единицами автомобильной техники и двумя плавательными средствами.

Александру Беглову и Михаилу Ведерникову продемонстрировали обмундирование водолазов, которое позволяет работать на глубине до 100 метров, саперное оборудование, использующееся для поиска взрывоопасных предметов, и другие технические средства, позволяющие выполнять поставленные перед спасателями задачи.

Только в прошлом году великолукские спасатели совершили 355 выездов. Из них на водные объекты - 30, ДТП - 118, обезвреживание взрывоопасных предметов - 71, ликвидацию природных катаклизмов - 10, поиск людей - 11. В результате этой работы было спасено 22 человека.

Валерий Филимонов также добавил, что по договоренности с Михаилом Ведерниковым в этом году в Псковской области откроется еще один пожарно-спасательный пост. Он разместиться в деревне Ляды Плюсского района и будет восьмым по счету. Его основная задача - обеспечение оперативного реагирования на происшествия в отдаленных населенных пунктах.

После осмотра базы поисково-спасательного отряда Александр Беглов и Михаил Ведерников пообщались с личным составом подразделения.

В ходе разговора сотрудники отряда поблагодарили руководство за созданные условия службы, а Валерий Филимонов отметил, что за последние 14 лет спасателям ни на один день не задержали зарплату, и поблагодарил областные власти за поддержку в трудные периоды.

В этой встрече также приняли участие юные кадеты. Кадетская школа была создана в Великих Луках под эгидой МЧС России в 2007 году на базе школы № 8. Помимо общеобразовательной программы, ребята проходят усиленную физическую и военную подготовку и являются подрастающей сменой спасателей.

По итогам визита в поисково-спасательный отряд Александр Беглов высоко оценил созданные условия для работы спасателей и поблагодарил областные и городские власти за поддержку МЧС и профессиональную подготовку спасателей.