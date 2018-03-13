В Пскове проходит крестный ход в память о царской семье Николая II

Отметим, крестный ход начался в Пскове, так как 2 марта 1917 года именно в этом городе Николай II подписал манифест об отречении от престола за себя и за сына Алексея в пользу своего младшего брата, великого князя Михаила Александровича.
Напомним, в 2018 году исполняется ровно 100 лет с того дня, как в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, во исполнение постановления исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов была расстреляна семья последнего российского императора Николая II. Вместе с царской семьёй были убиты и члены её свиты. В 1981 году царская семья была канонизирована Русской православной церковью за рубежом, a в 2000 году такое же решение принято Русской православной церковью уже в России.