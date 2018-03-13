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Общество

В Пскове проходит крестный ход в память о царской семье Николая II

15.03.2018 16:34|ПсковКомментариев: 3
 
Сегодня, 15 марта, начался крестный ход из Пскова в Екатеринбург, в память о расстреле царской семьи Николая II. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г. Пскова, мероприятие состоялось по согласованию с Московской Патриархией, а также по благословению Евсевия, митрополита Псковского и Порховского.
 
Крестный ход начался от храма Святого Благоверного князя Александра Невского. В Екатеринбург паломники планируют прийти 14 июля. За время крестного хода они посетят Санкт-Петербург, Вологду, Тихвин, Вятку, Кунгур, города и поселки Костромской, Ярославской и Кировской областей, а также Пермского края. 17 июля мероприятие завершится ночной литургией в Храме-на-Крови в Столице Урала.

Отметим, крестный ход начался в Пскове, так как 2 марта 1917 года именно в этом городе Николай II подписал манифест об отречении от престола за себя и за сына Алексея в пользу своего младшего брата, великого князя Михаила Александровича.

Напомним, в 2018 году исполняется ровно 100 лет с того дня, как в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, во исполнение постановления исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов была расстреляна семья последнего российского императора Николая II. Вместе с царской семьёй были убиты и члены её свиты. В 1981 году царская семья была канонизирована Русской православной церковью за рубежом, a в 2000 году такое же решение принято Русской православной церковью уже в России.

 
Теги: #Крестный ход #Николай II
Источник: Псковская Лента Новостей
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