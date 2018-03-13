В Пскове проходит крестный ход в память о царской семье Николая II

Сегодня, 15 марта, начался крестный ход из Пскова в Екатеринбург, в память о расстреле царской семьи Николая II. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г. Пскова, мероприятие состоялось по согласованию с Московской Патриархией, а также по благословению Евсевия, митрополита Псковского и Порховского.

Крестный ход начался от храма Святого Благоверного князя Александра Невского. В Екатеринбург паломники планируют прийти 14 июля. За время крестного хода они посетят Санкт-Петербург, Вологду, Тихвин, Вятку, Кунгур, города и поселки Костромской, Ярославской и Кировской областей, а также Пермского края. 17 июля мероприятие завершится ночной литургией в Храме-на-Крови в Столице Урала.