Общество

Андрей Корнев направил срочный депутатский запрос в областной комитет по здравоохранению

Депутат областного Собрания Андрей Корнев провел прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия» в Великих Луках. С просьбой о помощи в решении проблем к парламентарию обратилось семь человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Жительница Великих Лук Марина Ляшкевич пожаловалась парламентарию на отсутствие в льготной городской аптеке медицинского препарата Инсулин НовоРапид. Как пояснила женщина, лекарство ей жизненно необходимо, но приобрести его за свой счёт нет возможности. Сразу же после разговора с посетительницей общественной приёмной Андрей Корнев направил срочный депутатский запрос в Государственный комитет по здравоохранению и фармации Псковской области. Депутат попросил руководителя отраслевого ведомства в срок до 16 марта разъяснить, с чем связан дефицит льготного лекарственного препарата и когда медикамент появится в аптеке. Вопрос обратившейся к нему великолучанки Андрей Корнев взял на контроль.

Еще одно проблема, с которой жители города пришли на приём к депутату, касается реализации мероприятий областной долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области» на 2008-2010 годы. «Срок действия данной программы истёк еще 31 декабря 2010 года, – пояснил Андрей Корнев. – Но до этого времени очень многие семьи-участники программы не смогли улучшить свои жилищные условия по причине отсутствия финансирования». Молодые семьи сначала были признаны участниками программы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области на 2011-2015 годы», потом – подпрограммы с одноименным названием, а затем – ещё одной госпрограммы «Обеспечение населения области качественным жильём и коммунальными услугами на 2014-2020 годы».

«С одной стороны, хорошо, что людей не списали со счетов, но большая проблема состоит в том, что финансирование указанной программы идёт только за счет средств областного бюджета, поэтому может растянуться ещё на годы, - отметил Андрей Корнев. - Сейчас, правда, вопрос о предоставлении социальных выплат указанным молодым семьям, находится на контроле в администрации Псковской области. Контролирую данный вопрос и я».

Также в ходе приема граждан традиционно прозвучали жалобы на проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, жительницу деревни Плаксино Великолукского района обеспокоил факт завышенной, по её мнению, суммы платежей за услуги по отоплению квартиры. Ещё один житель Великих Лук пожаловался депутату, что в его квитанциях на оплату за капитальный ремонт ежемесячно значится долг за предыдущий месяц, несмотря на то, что оплата им производится своевременно. Кроме того, граждане озвучили проблемы, связанные с очисткой дороги от снега и подтоплением квартиры на пятом этаже многоэтажки. Андрей Корнев пообещал, что разберётся в поставленных вопросах и даст гражданам подробный ответ.