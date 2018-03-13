Общество

Специалист Псковского облсовпрофа проведет мастер-класс для участников Пушкинского бала в Пушкиногорской санаторной школе-интернате

18 марта в Пушкиногорской санаторной школе-интернате пройдет детский Пушкинский бал, в рамках которого специалист Псковского облсовпрофа, хореограф ежегодного Пушкинского бала в «Пушкиногорье» Анастасия Мелещенко проведет мастер-класс для юных танцоров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, участники мероприятия обучатся такому танцу как падепатинер.

«Мы уже встречались с ребятами на репетициях IV ежегодного Пушкинского бала на базе отдыха «Пушкиногорье» и меня поразило их заинтересованность, - отметила Анастасия Мелещенко. - Приятно видеть, как, погружаясь в традиции пушкинской эпохи, молодое поколение обучается особой манере поведения, вежливости, развивается эстетически. Я рада, что могу поделиться своим опытом и позаниматься с юными танцорами».

Педагог дополнительного образования Пушкиногорской санаторной школы-интерната Елена Бойцева сообщила, что подготовка к Пушкинскому балу, который школа проводит уже четвертый раз, начинается сразу после новогодних каникул. Ребята уже выучили фигурные вальсы, кадриль, польки и падеспань. «Сначала ребятам тяжело собраться, а потом они начинают интересоваться, когда будут репетиции, самостоятельно репетируют вальс. На нашем балу танцуют дети с 1 по 11 класс, малышам больше нравится полька, потому что она озорная и заводная, а вот ребята постарше отдают предпочтение вальсу. Пару они находят сами, но наши танцы предполагают смену партнеров, это разнообразие вызывает у танцующих больше интереса. Программа, как всегда, насыщенная: есть показательные номера для зрителей, есть танцы в кругу, не обойдется и без игр и интерактива с гостями. Традицией нашего бала является специальный танец, где ученики вальсируют в одной паре с педагогами», - рассказала Елена Бойцева.

Добавим, что Пушкинский бал в санаторной школе-интернате ежегодно проходит в конце февраля в рамках пушкинского месячника, но из-за большой загруженности в этом году его проведение сдвинулось на середину марта.

По информации заместителя директора Пушкиногорской санаторной школы интерната Галины Васильевой, платья к этому балу девочки пошили себе сами. «В прошлом году при поддержке Детского фонда мы начали реализацию проекта «В гости к Пушкину», одним из его направлений стало обучение пошиву костюма той эпохи. С сентября швея рассказывала участницам бала, какие платья бывают и как их пошить. Потом девушки смастерили платья для кукол, теперь мы готовим выставку их работ. Завершающим этапом для старших учениц стал пошив настоящих платьев для себя, а самые юные барышни украшали сшитые для них платья цветами, бантами, поясами», - отметила Галина Васильева.

Как добавила Анастасия Мелещенко, Псковский облсовпроф обязательно пригласит коллектив школы-интерната на юбилейный V Ежегодный Пушкинский бал на базе отдыха «Пушкиногорье», который состоится 10 ноября 2018 года. «Такие заинтересованные гости, безусловно, украсят и наш праздник», - отметила она.