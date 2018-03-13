Общество

Александр Беглов пообещал помочь с капремонтом второго корпуса великолукской школы №6

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов побывал во втором корпусе школы № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Поповав Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на посещении объекта, которого не было в плане визита, настоял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Школа 1947 года постройки требует капитального ремонта. Несмотря на то, что в Великих Луках уже возводится новое здание первого корпуса шестой школы, рассчитанное на 825 человек, этого не достаточно, чтобы закрыть потребность города в учебных местах и ликвидировать вторую смену в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

Врио губернатора показал полпреду школьные помещения. Также они пообщались с учениками. Как рассказала директор школы Наталья Любавина, учителя гордятся своими ребятами, победителями различных конкурсов и олимпиад, юными исследователями.

Александр Беглов отметил весомый вклад учителей в развитие своих учеников и заверил, что окажет содействие в решении вопроса с капитальным ремонтом здания.

Также полпред похвалил ребят за успехи в учебе, а педагогов - за умных и способных детей.

В фонд школьной библиотеки Александр Беглов подарил книгу «Владимир Путин. Родители, друзья, учителя», которую написала первая учительница нынешнего президента России. «Старайтесь, может быть и о вас тоже ваши учителя напишут книги», - сказал он на прощание детям.