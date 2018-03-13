Общество

Великолукские школьники пожелали Владимиру Путину здоровья и победы на выборах

В четверг, 15 марта, в ходе рабочей поездки в Великие Луки полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов посетил второй корпус школы № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова и пообщался с учениками.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, полпред осмотрел столовую, учебные кабинеты и спортзал, где проходила тренировка по волейболу. В разговоре он спросил ребят, ждут ли они новую школу, как проводят свободное время и «что передать Владимиру Владимировичу» (президенту России Владимиру Путину — прим. ред.).

«Здоровья и победы на выборах», - хором прокричали дети.

Напомним, что это второй за последнее время рабочий визит в Псковскую область полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова. В прошлый раз полпред посетил Псков 1 февраля.