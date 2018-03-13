Общество

Иван Цецерский поздравил митрополита Евсевия с 25-летием служения на Псковской земле

15 марта глава Пскова Иван Цецерский поздравил митрополита Псковского и Порховского Евсевия с 25-летием архипастырского служения на Псковской кафедре.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», Иван Цецерский принял участие в Божественной литургии, которая была отслужена в главном храме Спасо-Елеазаровского монастыря - Соборе Трех Святителей. Литургию служил сам митрополит Псковский и Порховский Евсевий в сослужении с архипастырями Русской православной церкви, а также многочисленным духовенством.

«Вы посвятили жизнь духовному наставлению людей, укреплению в их сердцах православной веры. Ваши проникновенные слова всегда наполнены глубоким смыслом. Они пробуждают в человеке милосердие, сострадание, стремление заботиться о ближнем и творить благие дела», - сказал в поздравительном слове глава Пскова.

Иван Цецерский поздравил правящего архиерея с юбилейными торжествами и поблагодарил митрополита Евсевия за заботу о Псковской земле. «Ваши добрые начинания заслужили глубокую благодарность и признание жителей нашего древнего города. Благодаря вашим молитвам и стараниям в нашем регионе было восстановлено и построено более 100 храмов и часовен, возрождена миссионерская и благотворительная деятельность», - сказал глава города.

Митрополиту Псковскому и Порховскому Евсевию Иван Цецерский преподнес памятный подарок с пожеланиями доброй памяти о происходящем событии, здоровья и терпения на нелегком пути служения людям.

Отметим, митрополит Псковский и Порховский Евсевий возглавляет Псковскую епархию с февраля 1993 года, уделяя в своей деятельности большое внимание созданию условий для удовлетворения духовных потребностей верующих, укреплению позиций Православия, которое занимает особое место в истории Псковщины, в становлении и развитии ее духовности и культуры.

За эти годы построено и восстановлено более 100 храмов и часовен. Возрождена монашеская жизнь в Святогорском, Мирожском, Снетогорском, Крыпецком, Никандровском, Елеазаровском, Творожковском, Введенском и Симанском Спасо-Казанском монастырях. Дальнейшее развитие получил Псково-Печерский монастырь, который по-прежнему является духовным центром Псковской епархии и проводит огромную работу по сохранению и распространению культурного наследия, ведет миссионерскую деятельность, занимается благотворительностью.

