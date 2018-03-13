Общество

Михаил Ведерников ветеранам: На вашем примере юные жители области учатся добросовестному труду и беззаветной любви к Родине

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 16 марта, принял участие в выездном пленуме Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Собрание состоялось в пятницу, 16 марта, в Печорах и было посвящено подведению итогов смотра-конкурса на лучшую районную (городскую) ветеранскую организацию в прошлом году, сообщает пресс-служба региональной администрации.

В работе пленума приняли участие члены регионального Совета ветеранов из разных районов области, представители органов исполнительной власти региона и областного Собрания депутатов, руководство Печорского района и священнослужители Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

В ходе выступления на пленуме Михаил Ведерников отметил, что Совет ветеранов на протяжении многих лет является «авторитетной и влиятельной общественной организацией области, надежным партнером органов исполнительной власти в решении актуальных для региона социальных задач». Организация объединяет почти 120 тыс. ветеранов войны и труда, участников и инвалидов войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

«Совместно с другими общественными организациями и учреждениями области вы проводите важную социальную работу: оказываете помощь и поддержку пенсионерам, вовлекаете ветеранов в общественно-политическую и культурную жизнь, в совместный труд на ветеранских подворьях и садоводческих участках, организуете в образовательных учреждениях работу по патриотическому воспитанию молодежи», - отметил врио главы региона.

Отдельно Михаил Ведерников поблагодарил ветеранское сообщество за активное участие в областных мероприятиях, посвященных 100-летию Рабоче-крестьянской Красной армии и Дню защитника Отечества, и предложил продолжить совместную работу в рамках подготовки Дня Победы.

Он также подчеркнул, что и в дальнейшем рассчитывает на деятельную поддержку Совета ветеранов в работе по патриотическому воспитанию молодого поколения. «На вашем примере юные жители области должны учиться добросовестному труду, беззаветной любви к Родине, стойкости духа и оптимизму», - сказал врио губернатора.

Кроме того, Михаил Ведерников пригласил представителей старшего поколения стать его общественными помощниками, так как их жизненный опыт, знания и ответственное отношение к делу может многому научить молодежных активистов-общественников.

В продолжение врио губернатора вручил активным участникам областного Совета ветеранов благодарственные письма администрации области и пожелал всем присутствующим крепкого здоровья и долголетия, счастья и оптимизма.