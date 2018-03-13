Общество

Центр помощи и досуга для пожилых людей - детей войны, жертв фашизма чествует 85-летнего юбиляра Евдокию Борисову

Центр помощи и досуга для пожилых людей - детей войны, жертв фашизма чествует сегодня, 16 марта, 85-летнего юбиляра Евдокию Борисову. Такой званый обед организуется в Пскове впервые в рамках одноименного проекта регионального отделения «Российского Красного Креста», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. За праздничным столом в кафе «Джем» собрались друзья и близкие юбиляра, представители РО РКК и пожилые люди - дети войны.

«Мы собрали сегодня большую компанию ваших друзей и родственников. Не так давно Псковский Красный Крест получил президентский грант на создание Центра помощи и досуга для пожилых людей - детей войны, жертв фашизма, в рамках которого празднуется сегодня первый подобный праздник», - сказал председатель псковского регионального отделения РКК Петр Василевский. Он отметил, что, несмотря на все тяготы, которые выпали на долю юбиляра, ей удалось сохранить молодость души, и вручил ей поздравительный адрес.

С поздравительной речью к Евдокии Борисовой обратилась также председатель псковского Совета ветеранов - детей войны Валентина Петренко.

Юбиляр поделилась воспоминаниями о своей жизни, и о суровых годах войны, и непростых послевоенных годах, и тех радостных моментах, которые были в ее судьбе.

В честь юбиляра также состоялся небольшой праздничный концерт.

Напомним, Центр помощи и досуга для пожилых людей-детей войны, жертв фашизма начал работу в Пскове в этом году. Проект реализуется с 1 декабря 2017 года по 30 ноября 2018 года с использованием грантовой поддержки президента РФ на развитие гражданского общества.

Центр нацелен на улучшение качества жизни людей, относящихся к категории «дети войны» (родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года), и создание условий для их досуга и возможностей для самореализации.

Также в Центре действует Школа пожилого человека. Здесь оказывают социально-правовые консультации, помощь в вопросах компьютерной грамотности и использовании сети Интернет, а также психологическую поддержку. Кроме того, в школе проводится индивидуальное обучение родственников приемам ухода за больными на дому и организован пункт проката средств малой реабилитации, где в безвозмездное пользование выдают опорные трости и костыли, ходунки и инвалидные кресла.

В центре действует и Бюро добрых услуг. Остро нуждающимся старикам здесь выдают одежду, продукты питания и предметы гигиены, стирают постельное белье. Подопечные проекта пользуются транспортными услугами для поездок в медицинские и социальные учреждения.

Сотрудники Центра и волонтеры наносят «визиты внимания» к маломобильным и немобильным пожилым людям, работает «Телефон общения».

Одной из форм досуговой работы стал «Клуб рассказов», где пожилые люди в непринужденной обстановке делятся своими воспоминаниями о жизни в годы Великой Отечественной войны со школьниками и студентами.