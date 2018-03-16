Общество

В Пскове прошел флешмоб в рамках акции «Вместе идем на выборы!»

16 марта в рамках областной молодежной акции «Вместе идем на выборы!» состоялся флешмоб. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, среди порядка 100 участников были студенты ПсковГУ, Псковского агротехнического колледжа, филиала Академии ФСИН России, учащиеся городских и районных школ, многие из которых будут голосовать впервые.

В ходе мероприятия с торжественным словом выступил заместитель председателя избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач. «Через два дня вся наша огромная страна от Балтийского до Охотского моря, от Белого до Черного моря придет на выборы и будет голосовать. Не верьте, когда вам говорят, что ваш голос не важен, не приходите на выборы. Каждый голос важен. У нас почти 155 тысяч молодых избирателей проживает на территории Псковской области. Это почти 1/3 всех избирателей. И если молодежь не придет, то, конечно, результат будет совсем другой», - заявил он.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Пскова Владимир Кротов отметил, что получилось «очень красивое мероприятие». «Большое спасибо организатором за то, что они вложили в него душу, за то, что они собрали такую инициативную молодежь. Мы сами совсем недавно были такими же, но, к сожалению, у нас таких мероприятий не было. Очень рад, что вы все пришли с таким хорошим настроением. Мы надеемся, что такое же хорошее настроение вы сможете сохранить до воскресенья, прийти на выборы, отдать свой голос, и действительно помочь нашей стране доказать, что наши выборы легитимны, и то, что мы поддерживаем нашу страну», - призвал он.

Также в ходе мероприятия выступила заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер Олимпийских игр по академической гребле Светлана Семенова. Она поделилась тем, что 18 марта, как и все граждане России, пойдет на выборы. «Это очень важный день для нашей страны, потому что решается дальнейшая судьба нашего с вами государства», - отметила Светлана Семенова.

Бывший заместитель директора агрофирмы «Победы», почетный гражданин Псковского района Георгий Сарапулов призвал в воскресенье отдать свои голоса на выборах за свое будущее. При этом он отметил, что в этом будущем молодым избирателем жить, самим избираться и, возможно, некоторым даже в качестве президента РФ.

Председатель территориальной избирательной комиссии Псковского района Анна Садовникова рассказала, что с 18 декабря силы всех избирательных комиссий были направлены на подготовку и проведение «замечательного дня 18 марта». Также она отметила, что этот день для избирательных комиссий как праздник. «Мы хотим вас всех пригласить на наш праздник к нам в гости. Пригласить на наши избирательные участки. Честное слово, мы очень-очень старались, чтобы вам понравилось, чтобы вам было комфортно принять участие, проголосовать и выбрать президента страны», - подытожила Анна Садовникова

В конце мероприятия гости поставили символические галочки в стилизованных избирательных бюллетенях, тем самым присоединившись к акции, а участники флешмоба запустили шарики в воздух.

Напомним, акция «Вместе идем на выборы!» организована избирательной комиссией Псковской области совместно с территориальными избирательными комиссиями и во взаимодействии с молодежными движениями, творческими и спортивными коллективами, муниципальными отделами образования, культуры и спорта в рамках Декады молодого избирателя, которая объявлена в регионе с 18 февраля по 18 марта 2018 года.