Общество

Три СМИ в Псковской области уличили в нарушении требований законодательства о выборах

Три СМИ в Псковской области уличили в нарушении требований законодательства о выборах. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области сообщил начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий Управления Роскомнадзора по Псковской области Эдуард Кожокарь.

Он рассказал, что в период избирательной кампания инспекторы Роскомнадзора проверяли своевременность опубликования СМИ сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени или печатной площади в рамках избирательных кампаний.

По состоянию на сегодня в Управлении Роскомнадзора по Псковской области зарегистрировано 78 СМИ с территорией распространения - Псковская область, одно приостановило свою деятельность. Из них 52 периодических печатных издания, 26 электронных СМИ.

Сотрудниками управления в ходе проведения плановых контрольных мероприятий выявлено 5 информационных материалов с признаками нарушений избирательного законодательства. Речь идет об освещении в СМИ опросов общественного мнения. 1 материал выявлен в продукции печатного периодического издания, 4 - в продукции двух электронных сетевых изданий.

Все выявленные материалы направлены в Избирательную комиссию Псковской области для ознакомления и принятия мер реагирования.