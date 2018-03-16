Общество

В выходные специалисты «Псковэнерго» обеспечили бесперебойное электроснабжение избирательных участков

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обеспечил бесперебойную подачу электроэнергии на все избирательные участки Псковской области в день выборов президента России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, с полудня пятницы, 16 марта, и до утра понедельника, 19 марта, на предприятии действовал особый режим работы.

Круглосуточной работой штаба руководил директор «Псковэнерго» Константин Михайлов. В производственных отделениях предприятия было организовано дополнительное дежурство оперативного и ремонтного персонала, руководителей технических служб. Они контролировали электроснабжение 638 избирательных участков. Также была усилена дополнительными операторами клиентская служба, отвечающая на звонки телефона «горячей линии».

По данным Центра управления сетями «Псковэнерго», в общей сложности порядка 1100 специалистов предприятия провели минувшие выходные на своих рабочих местах. При этом графики были составлены таким образом, чтобы каждый работник энергокомпании мог реализовать свое право голоса.

Накануне выборов специалисты «Псковэнерго» провели комплекс подготовительных мероприятий: дополнительно обследовали электросетевое оборудование, усилили меры по антитеррористической защищенности энергообъектов, подготовили к работе имеющиеся и закупили дополнительные передвижные источники электроснабжения. Также была отработана схема оповещения и вызова аварийных бригад в случае возникновения технологических нарушений на электроустановках, обеспечивающих электроснабжение избирательных участков и других объектов, задействованных в проведении выборов.