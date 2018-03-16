Общество

Депутат Госдумы Александр Васильев: Путин отдает свою жизнь служению Родине

Депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Александр Васильев заявил, что не сомневался в победе Владимира Путина на президентских выборах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Этот человек [Владимир Путин] отдает свою жизнь служению Родине, вне всяких сомнений. Только он может руководить Россией, которую другим «сдержать не удалось», и устремить весь потенциал нашего народа в будущее. Именно о будущем, о своей роли в нем, о работе на общее благо страны, о своей пользе для России думали граждане, пришедшие на избирательные участки. Очень приятно видеть единение людей и желание изъявить свою волю, выраженные высокой явкой на избирательные участки», - сказал парламентарий.

Он поблагодарил своих родных и друзей, помощников и единомышленников за участие в этих выборах. «Поверьте мне, как человеку не раз видевшему свою фамилию в бюллетене, как важно, когда признают твою работу и поддерживают тебя! Пожелаем Владимиру Владимировичу сил и вдохновения на новом президентском сроке. Мы с вами, мы ваша команда, мы сделаем нашу страну сильнейшей!» - заключил Васильев.

В Псковской области после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Владимир Путин набирает 75,05% голосов. Явка на выборах президента России, по предварительным данным, составила 65,34%, сообщает облизбирком.