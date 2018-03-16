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Общество

О старейшей общественной организации в России рассказали учащимся школы им. Алексея Воробьева в Пскове

19.03.2018 14:32|ПсковКомментариев: 0

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 им. Героя России Алексея Воробьева» в рамках «Клуба интересных встреч» прошла открытая встреча сотрудников Псковского Красного Креста с учащимися.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском Красном Кресте, об истории Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, об основателе и первом лауреате Нобелевской премии Мира Анри Дюнане, о том, что означают известные каждому цивилизованному человеку его слова «Все люди – братья», рассказала школьникам ассистент руководителя программы «Социальная защита детей» Псковского Красного Креста Асия Фазылова Урунова. Она рассказала об истории создания старейшей общественной организации в России, имеющей богатую историю - о Российском Красном Кресте. Учащиеся узнали о роли Красного Креста во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Многие знали, что во время войны медсестры, обученные Красным Крестом спасали раненных. Но о том, что Красным Крестом было собраны 165 тонн продуктов питания для госпиталей и пошиты более 940 тонн белья, что санитарно-эпидемиологические отряды проводили дезинфекции подвалов и жилищ, ребята услышали впервые. Новостью для детей оказалось и то, что санаторный лагерь «Артек» был построен на средства РОКК.

Коснувшись сегодняшней работы Псковского Красного Креста, сотрудник Красного Креста подчеркнула, что, несмотря на трудную экономическую ситуацию в стране, деятельность отделения наполнена множеством добрых дел и благотворительных мероприятий: помощь детям из неблагополучных семей в виде горячих обедов и бесплатных завтраков, летние школьные площадки по оздоровлению детей под знаком Красного Креста, уход и наблюдение за пожилыми людьми, информирование и повышение грамотности по вопросам профилактики негативных проявлений, таких как курение, алкоголизм, наркомания, ВИЧ-инфекция, добровольческая деятельность.

О ставших уже традиционными благотворительных акциях Псковского Красного Креста - «Весенняя неделя добра», «Собираем в школу», «Дерево детских желаний» рассказала сотрудник отделения Эльвира Максимова. «Уже не первый год школа участвует в программе СЗД Псковского Красного Креста. И сейчас 15 детей получают горячие обеды», - информировала она слушателей. Несколько школьников подтвердили, что они являлись участниками «Детского дерева желания». Например, одна девочка сказала, что от краснокрестовского Дедушки Мороза она получила электронную книгу, которой до сих пор пользуется.

В завершение встречи была проведена викторина по истории Красного Креста, где на правильные ответы дети получили в подарок фирменные ручки и браслетики с символикой Красного Креста. Каждый ребенок получил закладку для книг Красного Креста и буклет о вреде курения.

Теги: #Псковский Красный Крест
Источник: Псковская Лента Новостей
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