Общество

В Псковской области пройдут комплексные кадастровые работы

Росреестр заключил соглашения с 13 регионами, которым выделены субсидии из федерального бюджета на выполнение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе управления Росреестра по Псковской области, данные соглашения подписаны с республиками Башкортостан, Коми, Мордовия, Саха (Якутия), Тыва, Забайкальским, Камчатским, Пермским, Хабаровским краями, Амурской, Вологодской, Псковской областями и городом Севастополем.

Комплексные кадастровые работы уже показали свою эффективность на примере пилотных регионов – Республики Тыва, Астраханской и Белгородской областей. С их помощью в 2017 году были уточнены площади земельных участков в ЕГРН, исправлены реестровые ошибки, а также выявлены случаи самовольного занятия земель.

Комплексные кадастровые работы финансируются из федерального и регионального бюджетов. В 2018 году на их выполнение запланировано 100 млн рублей из федерального бюджета и 69 млн рублей – из бюджетов субъектов Российской Федерации.

Для каждого региона России федеральной программой и целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности установлен показатель результативности – доля внесенных в ЕГРН сведений о земельных участках с установленными границами. Показатель результативности зависит от текущего состояния сведений об объектах недвижимости, содержащихся в ЕГРН, и от объема средств, предусмотренных для выполнения комплексных кадастровых работ в отдельном субъекте РФ, и составляет от 9,5% в Севастополе до 90% в Республике Башкортостан.

В 2018 году комплексные кадастровые работы будут выполнены в отношении примерно 40 тыс. объектов недвижимости. В 2017 году в перечень работ вошло около 34 тыс. объектов недвижимости.

Федеральная программа предусматривает предоставление субсидий из федерального бюджета на проведение комплексных кадастровых до 2020 года. В 2019 году Росреестр продолжит обеспечивать проведение аналогичных работ с участием средств федерального бюджета. Как ожидается, на них будет выделено порядка 200 млн рублей из федерального бюджета и 32,56 млн рублей из бюджетов субъектов Российской Федерации.