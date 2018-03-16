Общество

В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 прошла неделя математики

С несовершеннолетними учащимися учебно-консультационного пункта вечерней школы при СИЗО-1 завершился цикл мероприятий, посвященный ученым юбилярам в области физики, астрономии и математики.

Как рассказала Псковской Ленте Новостей классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, ребята познакомились с биографиями нескольких ученых. В этот список вошли: польский астроном Николай Коперник, английский математик, физик Исаак Ньютон и русские физики Игорь Курчатов, Анатолий Александров и Сергей Капица.

Учащиеся вечерней школы и осужденные отряда хозяйственного обслуживания принимали участие в конкурсах, играли в викторины, участвовали в интеллектуальных марафонах по физики, астрономии, информатики и математике, а также виртуально попутешествовали по звездному небосклону.

Ученики создали стенд «Физика - наука понимать природу» и подготовили сообщение о размагничивании боевых кораблей во время Великой Отечественной войны, разработанное Анатолием Александровым, с которым работал и Игорь Курчатов.

«Мероприятие позволило нам расширить свой кругозор и еще раз задуматься, что в мире много замечательных людей, у которых есть чему поучиться», - поделилась классный руководитель.