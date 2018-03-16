Общество

Группа TripFish станет участницей благотворительного концерта в псковском клубе «TIR» 23 марта

Всех посетителей концерта «ЧасОтЗемли», который пройдет 23 марта в псковском клубе «TIR» в рамках VI Международного благотворительного фестиваля «Добрый рок», ждет сюрприз - участником концерта станет группа TripFish.

Уже 4 года коллектив играет fish-hop, рассказывая всем слышащим истории о фатализме, жизни и мистике, завернутые в витиеватые ритмы. Сочетание запоминающейся музыки и слогового пульса западет в ваше сердце - стоит хотя бы раз услышать TripFish. Каждый концерт является уникальным явлением, изменяя до неузнаваемости полюбившиеся песни.

Творчество музыкантов действительно напоминает путешествие: путешествие странника, ищущего в глубинах разума ответы на извечные вопросы, опираясь на чувственную составляющую человеческого восприятия-музыку, и компилируя доводы в стихотворную форму.

Напомним, в концерте 23 марта также участвуют группы BAD MONKEY и «ИмПерцы» (Санкт-Петербург) и «Чемодан гризли» (Набережные Челны).



Вся прибыль с концертов «Доброго рока», а так же с реализации рекламных материалов идут на реализацию программы помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

Вход 100 - 200 рублей.