Общество

Псковичам напоминают о проведении голосования за дизайн-проекты трех общественных территорий города 21 марта

Жителям Пскова напоминают о проведении голосования за дизайн-проекты трех общественных территорий города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, 21 марта пройдет рейтинговое голосование за проекты благоустройства трех общественных территорий Пскова: Аллеи ветеранов, парка вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов, сквера искусств на пересечении Рижского проспекта и улицы Максима Горького.

Горожане могут проголосовать за понравившийся им проект на трех площадках, расположенных в непосредственной близости к объектам благоустройства:

в библиотеке на ул. Конной, 6

в центре «Подросток» по адресу: ул. Звездная, 12

в музыкальной школе № 5 (ул. Коммунальная, 48)

Время голосования: с 11.00 до 20.00.

Сегодня, благодаря реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», стартовавшему в 2017 году, у всех жителей города есть возможность влиять не только на положение дел в своем дворе, но и на общественные городские пространства. Всего за 2017 год в Псковской области в рамках проекта было благоустроено почти 200 дворовых и общественных территорий, 5 парков.

Общая сумма средств, направленных на эти цели, составляет порядка 150 млн рублей.