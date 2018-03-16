Псковичам напоминают о проведении голосования за дизайн-проекты трех общественных территорий города 21 марта

Жителям Пскова напоминают о проведении голосования за дизайн-проекты трех общественных территорий города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, 21 марта пройдет рейтинговое голосование за проекты благоустройства трех общественных территорий Пскова: Аллеи ветеранов, парка вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов, сквера искусств на пересечении Рижского проспекта и улицы Максима Горького.
Горожане могут проголосовать за понравившийся им проект на трех площадках, расположенных в непосредственной близости к объектам благоустройства:
Время голосования: с 11.00 до 20.00.
Сегодня, благодаря реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», стартовавшему в 2017 году, у всех жителей города есть возможность влиять не только на положение дел в своем дворе, но и на общественные городские пространства. Всего за 2017 год в Псковской области в рамках проекта было благоустроено почти 200 дворовых и общественных территорий, 5 парков.
Общая сумма средств, направленных на эти цели, составляет порядка 150 млн рублей.